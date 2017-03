Endspurt beim Projekt „Kreuzberger Carré“:ReaCapital sammelt mehr als 300.000 Euro von Privatinvestoren ein

(fair-NEWS)

• Finanzierungsziel von 400.000 Euro nahezu erreicht• Privatanleger profitieren von 6,25 Prozent Zinsen pro Jahr und einzigartiger Absicherung durch erstrangige Grundschuld• „Kreuzberger Carré“: Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten und mehr als 1.700 Quadratmetern Wohnfläche in begehrter Berliner ToplageHamburg, 8. März 2017 – Nach dem erfolgreichen Funding mit 1,15 Millionen Euro für das Projekt „KiTa Bramfeld“ in Hamburg steht das nächste Projekt der Hamburger Crowdinvestment-Plattform ReaCapital kurz vor dem Closing. ReaCapital hat über die Schwarmfinanzierung für das „Kreuzberger Carré“ die Fundingsumme von mehr als 300.000 Euro eingesammelt. Das Finanzierungsziel von 400.000 Euro wird voraussichtlich in den kommenden Tagen erreicht. Das Projekt realisiert ReaCapital gemeinsam mit dem etablierten Projektentwickler Außenalster WPB Wohnungsbau GmbH. Bereits ab 250 Euro können Privatanleger mit 6,25 Prozent Zinsen pro Jahr rentabel und mit einem hohen Maß an Sicherheit in das Projekt „Kreuzberger Carré“ investieren. Die Laufzeit endet am 30. September 2019.„Vor dem Hintergrund des anhaltenden Niedrigzinsniveaus, veränderter Märkte und der Krise der Lebensversicherung muss die private Geldanlage völlig neu gedacht werden. Privatanlegern bieten Immobilien die notwendige Sicherheit für den Vermögensaufbau und die Vermögenssicherung. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund des kürzlich vom Bundesgerichtshof gefällten Urteils bezüglich der einseitigen Kündbarkeit von älteren Bausparverträgen“, sagt Lasse Kammer, Geschäftsführer der REABIZ Crowd Capital GmbH, und für das Crowdinvesting innerhalb der Reafina AG verantwortlich. „Auch beim Projekt ‚Kreuzberger Carré’ stellen wir unseren Anlegern als einziger Anbieter im deutschen Markt eine erstrangige Realbesicherung über eine Bestandsimmobilie zur Verfügung und offerieren unseren Investoren somit ein höheres Maß an Sicherheit.“„Kreuzberger Carré“: Mehrfamilienhaus in begehrter Berliner ToplageMit dem Projekt „Kreuzberger Carré“ wird ein Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten und mehr als 1.700 Quadratmetern Wohnfläche auf sieben Etagen realisiert. Wohnraum im gut zehn Quadratkilometer großen und dicht besiedelten Berliner Stadtteil Kreuzberg ist wegen der hohen Lebensqualität sehr begehrt. Das Projekt „Kreuzberger Carré“ punktet in attraktiver Lage mit Cafés und Restaurants sowie diversen Einkaufsmöglichkeiten und einer Entfernung von nur 200 Metern bis zum U-Bahnhof „Kottbusser Tor“. Kindertagesstätten, Grundschulen und Bildungseinrichtungen komplettieren das Gesamtbild des pulsierenden Stadtteils.Einfach und verständlich: Privatanleger profitieren von TransparenzAuf der Plattform www.reacapital.de informiert ReaCapital die Anleger über die Immobilien, die Finanzierung und Absicherung sowie über die Ein- und Auszahlungsmodalitäten.Informationen zum Immobilienprojekt „Kreuzberger Carré“ im Projektsteckbrief unter: www.reacapital.de/presse/



Bildinformation: Neubau Konzept in Berlin Kreuzberg