Trockener Mund, Herzrasen, Schweißausbrüche, Atemnot und Todesangst sind nur einige Symptome einer Angstattacke. Und sie kommt plötzlich, diese Angst aus heiterem Himmel. Immer mehr Menschen leiden darunter!Wer eine Panikattacke hat, fühlt sich dem Tode nahe. Die Luft bleibt aus, das Herz schlägt bis zum Hals, stechender Schmerz verhindert jeden klaren Gedanken. Eine Panikattacke beginnt abrupt und dauert im Mittel ca. 30 Minuten, in Ausnahmefällen auch länger. Der Höhepunkt mit intensivem Angstgefühl wird dabei meist innerhalb von 5-10 Minuten erreicht, danach flaut die Attacke wieder ab. (Quelle: www.angst.hexal.de/ KampfansageFühlen Sie sich auch manchmal irgendwie KOMISCH? Wie fühlt sich eigentlich NORMAL an? Nachdem mir bewusst geworden war, dass ich manisch depressiv bin, nahm ich den Kampf gegen die Depressionen, Panikattacken und Gefühlsloopings auf. Sie erfahren, welche Lösungswege ich gefunden habe, um heute ein lebenswertes Leben führen zu können. Dieses Buch ist für all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Die Autorin: Dieses Buch ist ein Ratgeber für Betroffene und all diejenigen, die sich nicht davor scheuen, sich mit den Tabu-Themen der psychischen Krankheiten auseinanderzusetzen.Auf meiner Webseite: www.autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com finden Sie u.a. Leseproben zu meinen Büchern sowie Infos zu meinen Autorenfreunden und Buchtipps.Produktinformation• Taschenbuch: 78 Seiten• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1508687269• ISBN-13: 978-1508687269• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,5 x 20,3 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Panikattacken