Verwoehnwochenende.de weitet das Portfolio auf Ferienhäuser & Ferienwohnungen aus

Am 16. April 2017 ist Ostern.

(fair-NEWS) Ein spontaner Kurzurlaub lässt die Feiertage zum besonderen Erlebnis werden. Gleich ob Wellnesshotel an der Ostsee, Skiferien im Allgäu oder Wellnessurlaub in NRW – der Kurzfristspezialist Verwoehnwochenende.de hält Last Minute für jedes Paar das passende Schnäppchenangebot über Ostern bereit. Seit Januar 2017 wird das Reiseangebot auf Ferienhäuser & Ferienwohnungen ausgeweitet. Der Focus bleibt nach wie vor auf der besonderen Ausstattung der Objekte: Sauna, Kamin und Whirlpool stehen im Vordergrund.



Romantischer Kurzurlaub auf Rügen

Die Zweisamkeit mit Wellness und Gaumenfreuden in Strandnähe zu erleben, nährt die Beziehung. Die buchbaren Ferienhäuser & Ferienwohnungen liegen bevorzugt im Nordwesten der Ostseeinsel – ideal für romantische Strandspaziergänge. Im Wellnessbereich findet sich im Objekt. Abends lässt sich auch außerhaus bei Halbpension im Restaurant speisen - Grundlage dafür sind raffiniert geschnürrte Packages.



Skiferien im Allgäu

Zum Saisonabschluss bieten sich Schnäppchen inmitten des idyllischen Allgäus – eine der schneereichsten Regionen Deutschlands. Eine attraktive Umgebung für verliebte Paare, die in den Osterferien die Zweisamkeit in einer romantischen Winterlandschaft verbringen möchten. Die romantischen Ferienhäuser & Ferienwohnungen zeichnen sich durch einen eigenen Spa-Bereich und Wintersportangeboten für Erholungssuchende und Aktivurlauber aus.



Wellness-Zweisamkeit in NRW

Verliebte schätzen die Möglichkeit von Wellnessanwendungen bei Zweisamkeit. Private Spas stehen hoch im Kurs. Als Wellnessdestination hat Verwoehnwochenende.de Ostwestfalen-Lippe besonders herausgestellt und bietet in Ferienhäuser & Ferienwohnungen romantische Reisepakete mit Private Spa Elementen in den umliegenden Thermen.

Zum Autor:

Verwoehnwochenende.de ist einer der größten Veranstalter und Reisemittler für Romantik- und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Günstig in den Kurzurlaub " können die Besucher aus weltweit über 10.000 Arrangements in über 800 Hotels auswählen. Der Angebotsschwerpunkt liegt im deutschsprachigen Raum. Romantik- und Wellnessreisen werden individuell auf die Gästewünsche zugeschnitten und sind über die Internetseite, in Reisebüros und über den Direktverkauf erhältlich. Erfahrene Reise-Berater stehen Kunden täglich von 9–22 Uhr über die Hotline 02065–4999116 oder per E-Mail unter service@verwoehnwochenende.de als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein stetiges Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet.



