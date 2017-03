Mariendistel entgiftet und hilft beim Abnehmen

(fair-NEWS)

Tagtäglich sind wir zahlreichen Giftstoffen ausgesetzt, die unser Körper verarbeiten muss. Pestizide, Gifte und schädliche Zusatzstoffe in der Nahrung, Umweltgifte, Rauchen, Alkohol und Medikamente sind nur einige Giftquellen, die unseren Organismus belasten und unseren Stoffwechsel negativ beeinträchtigen. Wenn unsere Haupt-Entgiftungsorgane Leber, Nieren und Darm überlastet sind, dann belastet das schließlich auch unser Körpergewicht. Ein wirksames Mittel für eine bessere Gift­entsorgung ist hier die Mariendistel.Detox mit SilymarinDie Mariendistel gehört wie die Artischocke zu den Korbblütlern. Für Heilzwecke verwendet man die Früchte der Mariendistel. Diese Früchte enthalten wertvolle Proteine, fettes Öl und den Wirkstoff-Komplex Silymarin. Silymarin verhindert, dass Giftstoffe durch die Zellmembranen in die Leber aufgenommen werden. Zudem fängt es freie Radikale ab und fördert somit die Regeneration der Leber. Auf diese Weise wird eine Schädigung der Leber durch Giftstoffe deutlich vermindert – der Körper wird effektiv entgiftet.Mariendistel als Schlank-PusherEine bessere Entgiftung des Körpers entlastet schließlich alle Organe. Auch der Figur leistet eine Entgiftungs-Kur wertvolle Dienste. Wenn der Organismus mit Giftstoffen zugemüllt ist, dann werden überflüssige Kilos regelrecht in den Fettdepots eingebunkert. Abnehmen ist so fast unmöglich. Wer also die Pfunde purzeln lassen möchte, der muss dazu erstmal den Weg frei machen und den Müll aus den Fettdepots entsorgen. Und genau hier leistet Silymarin einen perfekten Beitrag. Wo man Silymarin erhält und wie man damit erfolgreich abnehmen kann, das erklärt die BoD-Bestseller-Autorin Vanessa Halen in ihrem aktuellen Buch SCHLANK MIXER.



Bildinformation: SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt von Vanessa Halen