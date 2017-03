Khao Lak Ausflüge: Den Regenwald Khao Laks auf besondere Art erleben!

(fair-NEWS)

Der Touren Anbieter„Khao Lak Land Discovery“ bietet den Touristen mit seinen Khao Lak Ausflügen eine Vielfalt an Aktivitäten.Vor allem mit der Off-Road Tour besteht eine ganz neue Möglichkeit den Regenwald zu erkunden. Ganz dem Trend entsprechend - Abstand zum Massentourismus zu gewinnen - wird den Teilnehmern bei diesem Khao Lak Ausflug ein Programm angeboten, welches so kein anderer Khao Lak Touren Anbieter offeriert.Zum Programm gehört eine Kanufahrt, bei der sogar selbst gepaddelt werden kann. Von einem professionellen, deutschsprachigen Guide begleitet, bekommen die Teilnehmer die atemberaubende Natur gezeigt, während diese bei einer entspannten Fahrt den Geräuschen um sie herum lauschen können. Mit viel Glück können sogar Mangroven-Nachtbaumnatter und exotische Vogelarten gesichtet werden.Nach einem ausgiebigen Mittagessen mit thailändischen Gerichten, erfolgt dann das Highlight – die gemütliche Fahrt mit dem Gelände-Jeep durch Khao Laks Hinterland mit seinen zahlreichen Bergen. Geschulte Fahrer von Khao Lak Land Discovery gewährleisten, trotz tiefer Furchen und massiver Steine, eine sichere Fahrt. Dabei sitzen die maximal acht Teilnehmer unter freiem Himmel des Gelände-Jeeps. Um eine noch bessere Sicht auf die Pflanzenvielfalt des Regenwaldes zu haben, ist es sogar möglich auf dem Dach des Fahrzeugs zu sitzen.Ein Zwischenstopp wird an einem Wasserfall eingelegt, zu dem ein kurzer Trampelpfad führt. Bei dem 15-minütigen Spaziergang dringt man noch tiefer in den Regenwald ein und kann sich auf die Spuren verschiedenster Tiere begeben.Nach einer Erfrischung am Wasserfall werden die Gäste wie nach allen Khao Lak Ausflügen von Khao Lak Land Discovery zurück in ihr Hotel gebracht.



Bildinformation: Off-Road Safari mit Gelaende-Jeep