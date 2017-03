Autowäsche per Hand wieder entdecken: CLEANEXTREME Auto-Handwäsche Entdecker-Set

(fair-NEWS)

Autowäsche leicht gemacht. Mit Glücks-Garantie und zu einem unschlagbaren Preis. Das Autoshampoo-Set mit Autoleder und Mikrofaser-Waschhandschuh zum sofortigen Start.Die Autowäsche per Hand gilt immer noch als das Nonplusultra der Autopflege.Für alle Wiederentdecker und Erstversucher gibt es jetzt das CLEANEXTRME Auto-Handwäsche Entdecker-Set zum sofortigen Start ins Wasch-Vergnügen:Mit 200 ml Protect Autoshampoo für zwei Autowäschen, einem Mikrofaser-Waschhandschuh für die Reinigung und einem Autoleder zum Trocknen des Autos. Nur ein Eimer und Wasser werden noch benötigt.Das Set mit hochwertigen Produkten ist für unschlagbare 9,99 Euro erhältlich – so wird der (Wieder-) Einstieg so einfach wie die Handwäsche. Die Glücks-Garantie, beim Anblick eines sauberen und glänzenden Autos nach getaner Arbeit, ist kostenlos inbegriffen. Selbst der Preis unterstützt wirkungsvoll die Entspannung bei der Autowäsche.Produktinformation „CLEANEXTREME Protect Autoshampoo Konzentrat“:Ein auf biologisch abbaubaren Tensiden aufgebautes Reinigungs-Konzentrat für die Autowäsche und Autopflege. Zur einfachen und schnellen Reinigung und Pflege von Karosserie, Kunststoffteilen und Auto-Scheiben. Durch die enthaltenen Wachse entsteht ein strahlender Glanz und die Oberflächen werden wasserabstoßend versiegelt.Sehr ergiebiges Konzentrat: 100 ml Autoshampoo auf 10 Liter Wasser.Leicht schäumendes Profi-Produkt. Das Reinigungsgemisch bedeckt die Oberfläche vollständig für maximale Wirkung. Keine unnötige Schaumbildung, die die Wirkung des Auto-Shampoos einschränken könnte.CLEANEXTREME Auto-Handwäsche Entdecker-SetUVP: 9,99 Euro, inkl. MwSt.Erhältlich im Online-Shop www.cleanextreme.de , telefonische Bestellung unter +49 (0)7134-13 825-0 oder im gut sortierten Fachhandel.



Bildinformation: CLEANEXTRME Auto-Handwäsche Entdecker-Set zum sofortigen Start ins Wasch-Vergnügen: Mit 200 ml Protect Autoshampoo für zwei Autowäschen, einem Mikrofaser-Waschhandschuh für die Reinigung und einem Autoleder zum Trocknen des Autos.