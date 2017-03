Konzeptionelle Strategien zur Gewichtsreduktion - Fallen und Lösungsansätze

(fair-NEWS)

Heutzutage versammeln sich bei der Frage, wie bekomme ich einen vernünftige gesunde Ernährung auf die Reihe, sehr viele Angebote von unterstützenden Konzepten zur Gewichtsreduktion. Eine Wand von Ernährungsratgebern und Abnehmstrategien versperrt die Sicht, es ist schier unmöglich den Überblick zu wahren, beziehungsweise eine passende Variante herauszufiltern. Was ist für mich zutreffend?Es gilt in diesem Fall auf folgendes zu achten: Ist das Ziel eine kurzzeitige Diät oder sollen die kompletten Ernährungsgewohnheiten überdacht und angepasst werden. Hierbei spricht man von der sogenannten Ernährungsumstellung. Es ist allgemein bekannt, dass vielversprechende kurzzeitige Diäten nur kurz aber zeitnah Erfolg aufweisen, nach einer gewissen Zeit scheitern und in der Regel auch das ursprüngliche Gewicht zurückbringen, wenn nicht sogar noch mehr als vorher. Wird davon ausgegangen, dass das primäre Ziel die Ernährungsumstellung darstellt, dann steht man vor der bereits erwähnten Auswahl an Abnehmstrategien verschiedenster Anbieter. Die wichtigsten Kriterien einer seriösen Unterstützung zur Gewichtsabnahme kann wie folgt zusammengefasst werden: Der Betroffene muss keine Nahrungsergänzungsmittel erwerben, die Kosten für das Konzept sind einmalig (also kein monatliches Abonnement mit versteckten Zusatzkosten), die Ernährung ist ausgewogen und konzentriert sich nicht auf einen einzigen Ernährungsschwerpunkt (proteinhaltige fleischlastige Ernährung beispielsweise), die Strategie des Anbieters hat kein ausgeklügeltes Punkte- oder sonstiges Verrechnungssystem nötig. Wenn Sie diese Kriterien bei der Auswahl berücksichtigen, dann sind Sie auf einem guten Weg die richtige Strategie zum Verlust des Körpergewichts auszuwählen.In wie weit taugen die Konzepte der bekannten Anbietern und welche Alternativen können mithalten?WeightWatchers ist sehr bekannt und auch schon lange in diesem Segment vertreten. Die Firma hat als einer der ersten ein Punktesystem eingeführt um dem Betroffenen beim Abnehmen systematisch vorzurechnen, ob er im Soll ist oder eben nicht. Da gibt es zum anderen neuere Anbieter, die nach dem guten alten Prinzip “Sex sells” agieren und mit TV- und Printmedien der Zielgruppe suggerieren, dass ein “Adonis-Körper” den gewissen Unterschied macht. Dazu zählen beispielsweise die Seiten “body-change.net” und “machdichkrass.de”. Hier wird zwar eine gesunde Ernährung geboten, jedoch erscheint die darum geschnürte Werbemaschinerie als stark oberflächlich und verursacht einen profitgeilen Kommerzbeigeschmack, der nicht unbedingt Seriöstät mit sich bringt.Ok, dann blenden wir diese zwei verschiedenen Typen von Anbietern in der doch mittlerweile sehr stark gewachsenen Abnehmindustrie aus und widmen unser Augenmerk den noch etwas unbekannteren Mitkonkurrenten. An dieser Stelle kann die Seite “dein-traum-gewicht.com” in verschiedenen Aspekten positiv überzeugen. Die Inhaber Herr Illias Assabi versteht es das Ziel der Gewichtsreduktion mit zwei wesentlichen Elementen anzugehen. Zum einen erhält man nach einmaligen Zahlung einen Abnehmplan, der ein Art Kontrolle darstellt, die die Disziplin verbessern soll. Zum Anderen erhält man Zugang zu seiner Rezeptsammlung, die speziell auf eine bewusste gesunde Ernährung ausgelegt ist. Des weiteren fällt auf, dass die Komponente Sport so gut wie keine Rolle spielt. Bezieht man die bisherigen Überlegungen mit ein, so wird auf dieser Seite deutlich, dass ein Zurückfinden zu einer natürlichen naturbelassen Ernährungsform, nicht nur ein richtiger Weg sein kann, er ist auch die logische Wahl, die in diese Richtung tendiert. Die bisher vorhandenen Kundenmeinungen ( www.dein-traum-gewicht.com/kundenmeinung/ ) bestätigen den Erfolg diesen Konzepts.Für Fragen www.dein-traum-gewicht.com/



Bildinformation: Amine Zitoun