Ein Küchenstudio das keine Grenzen kennt!

Djeijn Dobric, ein Renommierter Einrichtungsberater sowie Inhaber von Kuechen&Lounge hat vor fünf Jahren sein ersten Erfolg erzielt. Das Küchenstudio, das in Wien seinen Sitz hat, legt einen großen Wert auf Qualität und umfassende Beratung zu einem sehr guten Preisleistungsverhältnis. Mit den Qualitätsmarkenherstellern Simens, Nobila, Nolte Küchen, Miele, Wohnkork und andere renommierte Küchenmarken werden alle Wünsche und Träume vom Kunden abgedeckt. Von Einsteigerküchen für junge Paare, über Familienküchen bis hin zur designorientierten Premiumküche. Das große Plus bei Küchen&Lounge sind die Mitarbeiter, die gut zuhören und die Kundenwünsche perfekt umsetzen können. Herr Dobric betont, dass Küchenplaner und Kunden ein ganz spezielles Vertrauensverhältnis haben, das heutzutage ganz selten zu finden ist.Das Team verfügt über langjährige Montageerfahrung in allen Planungssituationen, das Wissen über unterschiedliche Materialien und Gespür für Kundenorientiertes Design.Eines der Betätigungsfelder von Küchen&Lounge ist die Küchenmodernisierung. In diesem Fachgebiet (von der alten zur neuen Küche) wird klar, dass erfahrene Profis hier tätig sind. ,, Alle Notwendigen Schritte werden von mir Koordiniert, so dass der Kunde nur mich als Ansprechpartner hat”, erläutert Inhaber Djeijn Dobric. Überschaubare Termine sorgen bei allen beteiligten für Klarheit und Vertrauen, sodass der Kunde stressfrei mitwirken kann.Wie sucht man sich am besten seine Küche aus? Zeit, ein extrem wichtiges Hab und Gut jedes Menschen. Jeder sollte sich bei der Wahl seiner Küche äußerst sicher sein. Ist die Küche einmal verbaut gibt es kein zurück mehr. Ein Kunde muss sich verstanden fühlen, falls nicht, sollte er das Küchenstudio wechseln. Denn besser 15-20 Minuten als 2-4 Stunden bei jeder Küchenplanung Zeit verlieren. Die Küchenindustrie hat viele schicke und intelligente Konzepte entwickelt. So lassen sich durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, umfangreiche Sonderanfertigungen, technische Neuheiten und Wünsche für jeden Geldbeutel verwirklichen. Die aktuellen Küchen und Geräte stellen sich auf ihre Besitzer ein und wir tun das auch.Die Website www.Kuechenlounge.at wurde Stilvoll eingerichtet. Dank seines unvergleichlich hohen Bedienungskomforts und vorbildlicher Benutzerfreundlichkeit kommen selbst Internetanfänger zurecht. Bei der Entwicklung wurde besonders Wert darauf gelegt, alle wesentlichen Informationen übersichtlich und schnell zu präsentieren. Unter der dem Reiter “Referenzen” findet der Verbraucher hochauflösende Bilder, von Küchen die bereits beim Kunden montiert wurden. Mithilfe der Bilder hat der Nutzer die Möglichkeit einige Küchenformation zu begutachten, wie zum Beispiel die Insel-Küche. Daneben gibt es noch eine Reihe anderer Formationen, deren Verwendung sich nach den vorgegebenen Platzverhältnissen und nach dem persönlichen Geschmack richtet.Insbesondere findet Küchen&Lounge außergewöhnliche, aber auch Exklusive Möbel, Kunstwerken und Skulpturen jeder Art für Sie. Das Küchenstudio ist derzeit Weltweit vertreten, so gab es in jüngster Vergangenheit einige Projekte in den Arabischen Emiraten und in Osteuropa. Auf solche reisen findet Herr Dobric immer wieder gleichgesinnte, mit denen er über moderne Kunst kommuniziert. So ist Herr Dobric in Besitz wertvoller Kontakte aus Dubai, die ihm Zugriff auf einzigartige Möbel ermöglichen. Ein Küchenstudio, wo der Kunde seine exorbitante Vorstellungskraft ausnutzen kann. Bis jetzt habe Herr Dobric jeden Kundenwunsch erfüllen können. ,,Nichts ist unmöglich”, fügte er mit einem lächeln hinzu.



Bildinformation: Ein Küchenstudio das keine Grenzen kennt!