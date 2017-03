Steuerliche Vorteile beim Kauf eines Elektroautos

(fair-NEWS)

Durch Kauf eines Elektroautos werden unter anderem die Feinstaubbelastungen und Lärmbelästigung signifikant reduziert, was in Großstädten ein Segen ist. Auch der Gesetzgeber hat diese umweltbedingten Vorteile erkannt und fördert den Verkauf von Elektroautos seit Anfang 2017.Zum einen fällt für die Aufladung des PKWs sowie die zur privaten Nutzung überlassenen Aufladevorrichtungen lohnsteuerrechtlich kein geldwerter Vorteil an.Bei Führung eines Fahrtenbuchs, wie es beispielsweise oft Unternehmer tun, dürfen die Kosten für den steuerfreien privat genutzten Strom nicht in die Berechnung des tatsächlichen Kilometerpreises mit einbezogen werden. Sollte ein Unternehmer das Fahrzeug auch für Privatfahrten nutzen, muss er bei der Anwendung der pauschalen 1%-Regelung beachten, dass der geldwerte Vorteil für Privatfahrten bereits abgegolten ist und sich die Steuerfreiheit daher nicht auswirkt.



Bildinformation: Wirtschaftsprüfer Marcus Streit