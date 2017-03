(fair-NEWS)

Mit 8 Partnern aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Tschechien startete das Projekt „STEPHANIE – Space Technology with Photonics for market and societal challenges“ im Januar 2017, welches mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert wird.Das Projekt analysiert das Potenzial regionalpolitischer Handlungsfelder mit dem Ziel, Erkenntnisse aus der Weltraumforschung für die Entwicklung von Produkten mit einem großen Marktpotenzial nutzbar zu machen, die insbesondere die Lösung der gesellschaftlichen Herausforderungen Gesundheit, Klimawandel und Sicherheit adressieren. STEPHANIE konzentriert sich vor allem auf Satelliten gestützte Erdbeobachtungstechniken und in diesem Kontext auf Technologien aus dem Bereich der Photonik, eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien der EU. Ferner sollen Möglichkeiten untersucht werden, wie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in diesem Bereich verstärkt in klassischen Branchen verwertet werden können.Der Cluster NMWP.NRW wird sich im Projekt insbesondere um eine stärkere Vernetzung der Innovationsakteure innerhalb der Wertschöpfungskette inklusive der politischen Entscheidungsträger kümmern. Gleichzeitig beteiligt er sich an der Entwicklung regionaler Aktionsplänen zur Verbesserung von Förderrahmenbedingungen für Photonik basierte Raumfahrtprojekte mit hoher gesellschaftlicher Relevanz. Wollen Sie sich als Stakeholder beteiligen und Input für das Projekt beitragen oder wünschen Sie einfach nur weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie bitte den NMWP-Projektkoordinator.Web: www.interregeurope.eu/stephanie/



Bildinformation: Neues Interreg Europe Projekt gestartet: STEPHANIE