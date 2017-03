Der TURBO X dreht auf

(fair-NEWS)

Fountain Valley, USA im März 2017 – Der Bluetooth-Speaker Turbo X von RIVA Audio bietet authentischen Sound bei bis zu 100 dB und sorgt mit Features wie Trillium-Surround zudem für erstklassiges Gaming- und Filmvergnügen. Auch der Lithium-Ionen-Akku punktet mit extremer Leistung: Bei 75 dB beträgt seine Laufzeit 26 Stunden. Auf der deutschen Facebook-Seite von RIVA Audio finden Musikbegeisterte Infos und Tipps zum handlichen Soundpaket sowie spannende News aus der Musikszene. Zudem verlost RIVA Audio vom 13. bis 20. März auf Facebook einen Turbo X.Musik in ihren ganzen Facetten genießen, Partys feiern, Vinyl-Schätze erleben oder Telefon-Konferenzen meistern: Dank vier verschiedener Modi lässt sich der Turbo X jeweils optimal steuern. So liefert der Standard-Musik-Modus EQ authentische Klangtreue für unverfälschten Musikgenuss. Im Turbo-Modus EQ lässt sich die Lautstärke partygerecht steigern. Dabei schützt eine intelligente Basskomprimierung die Lautsprechertreiber vor zu hohen Auslenkungen, während zugleich die Wiedergabe des Mitten- und Hochtonbereichs im vollen Umfang erhalten bleibt. Das Ergebnis ist ein kraftvoller und lauter aber dennoch ausgewogener Sound. Der Phono-Modus wurde speziell für das Abspielen von Schallplatten entwickelt. Er verstärkt das Signal um 9 dB und gleicht somit das naturgemäß schwächere Ausgabesignal angeschlossener Plattenspieler aus. Dieser Modus umgeht zudem die automatische Lautstärkeregelung des DSP für den AUX-Eingang, wodurch ein unverfälschtes, unkomprimiertes Signal am Verstärker anliegt.Der Lautsprecher wird entweder über berührungsempfindliche, beleuchtete Tasten intuitiv gesteuert oder per App. Diese ist für iOS und Android erhältlich.Der Bluetooth-Lautsprecher RIVA Turbo X ist in Schwarz oder Weiß zum UVP von 229 Euro inklusive MwSt. bei EP: Fachhändlern und in MEDIMAX Märkten erhältlich.Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der die RIVA Audio-Facebook-Fanseite liked und in einem Kommentar zum Gewinnspiel eine originelle Bildunterschrift hinterlässt. Zu gewinnen gibt es eine RIVA Turbo X Bluetooth-Box. Der Gewinner wird per Zufall (Losverfahren) ermittelt und am 21. März 2017 per Messenger benachrichtigt.Weitere Informationen zum RIVA Turbo X sind unter folgendem Link aufgeführt:Die Teilnahme- und Datenschutzbedingungen sind unter folgendem Link abrufbar: http://rivaaudio.de/riva-x-gewinnspiel-marz-2017/



Bildinformation: Der TURBO X dreht auf