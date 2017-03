Brückenschlag zwischen Unified Communication und Microsoft Office 365

(fair-NEWS)

HALLBERGMOOS – 3. März 2017: Ganz im Sinne guter Zusammenarbeit stellt Polycom, Inc., ein weltweit führender Anbieter bei der Unterstützung von Organisationen, der neue Maßstäbe in Teamarbeit, Effizienz und Produktivität durch menschliche Collaboration setzt, auf der diesjährigen CeBIT gemeinsam mit Microsoft in Halle 12, Stand E24, am Stand Microsoft Skype for Business seine neuesten Lösungen zu Unified Communications und Collaboration (UCC) mit intuitiv bedienbaren Nutzer-Interfaces aus.Die langjährige Partnerschaft zwischen Polycom und Microsoft hat viele führende Lösungen im Bereich UCC hervorgebracht, wie Polycom® RealConnect™. Erst kürzlich stellten die Unternehmen die Erweiterung des Skype for Business Interfaces für die Polycom-Endpunkte Polycom® RealPresence® Group Series, Polycom® VVX® 500 und 600 Business Media Phones sowie Polycom® RealPresence TrioTM vor. Diese werden ebenfalls auf der Messe gezeigt.Polycom stellt ebenfalls die neue Version seiner Eagle-Eye-Director-Kamera vor: EagleEye Director II liefert ein personalisiertes Erlebnis bei Video-Meetings in großen Gruppen. Weg vom Kegelblick normaler Videokonferenzen, hin zu mehr Komfort: Die Kamera lokalisiert den Redner im Raum automatisch und nutzt simultane Stimmentriangulation und Gesichtsfindung, um den Redner ins rechte Licht zu rücken – ohne Fernbedienung oder extra Eingriff des Nutzers. Wenn mehrere Personen sprechen, zoomt die Kamera entsprechend auf den Raum. Durch ein Bild-in-Bild-Display lassen sich Reaktionen und Körpersprache der Anwesenden im Raum erkennen. Die Lösung läuft auf der neuen Polycom Group Series 6.1-Version.„Wie nutzbringend ein Kunde ein Produkt findet, ist daran geknüpft, wie einfach es sich bedienen lässt. Daher liegt es uns besonders am Herzen, unsere Lösungen so intuitiv wie möglich zu gestalten. Intuitive und flexible Lösungen ermöglichen es, von überall zu arbeiten – unabhängig von Ort, Zeit und Endgerät. Wir freuen uns schon jetzt auf viele interessante Gespräche und Diskussionen rund um den Arbeitsplatz der Zukunft auf der CeBIT“, sagt Jens Brauer, Area Sales Vice President Central Europe bei Polycom.Die weiteren Lösungen von Polycom auf der CeBIT 2017 im Überblick:Polycom® RealPresence Centro™ stellt den Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Collaboration. Durch die patentierte 360-Grad Voice- und Video-Technologie können sich alle Konferenzteilnehmer sehen – egal, wo im Raum sie sich befinden. Der Touch-Screen von RealPresence Centro ermöglicht intuitive Bedienung und kann via WLAN-Kopplung mit vielen Endgeräten verbunden werden. Dank der integrierten Näherungssensoren sorgt das Gerät für reaktionsschnelle und intelligente Interaktionen.Polycom® RealPresence Trio™ verwandelt das bekannte Drei-Punkt-Konferenztelefon in ein Voice-, Content-Sharing- und Video-System, das in jede Umgebung passt: Wird die Lösung beispielsweise mit mobilen Endgeräten oder Laptops gekoppelt, können Inhalte in HD-Qualität geteilt und diskutiert werden. Ebenso können Nutzer eine einfache Webcam anbinden, wodurch das RealPresence Trio zu einer visuellen Collaboration-Lösung wird, anhand derer Videokonferenzen geführt werden können.Besondere Kennzeichen der Polycom® VVX® Business Media Phones sind ihre Benutzerfreundlichkeit und die einzigartige Sprachqualität. Sie lassen sich in eine Vielzahl Unified-Communication-Plattformen einbinden und wurden für Unternehmen aller Größenordnungen und Budgetvorstellungen entworfen. Die VVX Business Media Phones sind die ersten Open-SIP kompatiblen Telefone, die Office 365 Cloud PBX Services unterstützen. Gleichzeitig stellen sie den Nutzern zusätzliche Funktionen wie einen Touchscreen, eine Gegensprechanlage, Gruppenbenachrichtigungen oder die gemeinsame Nutzung von Leitungen zur Verfügung. Die VVX Business Media Phones sind bei Polycoms Partner Placetel in Halle 12, Stand D13, zu sehen.Für Pressegespräche auf der CeBIT mit einem Ansprechpartner von Polycom wenden Sie sich bitte an polycom@teamlewis.com.Über Polycom, Inc.Polycom unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, das Potenzial menschlicher Zusammenarbeit bestmöglich zu nutzen. Über 400.000 Unternehmen und Institutionen weltweit setzen die sicheren Video-, Voice- und Content-Sharing-Lösungen von Polycom ein, um Distanzen zu überwinden, die Produktivität zu verbessern, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen, den Kundenservice zu verbessern, Bildung breiter zugänglich zu machen und Leben zu retten. Polycom und seine Partner weltweit bieten flexible Kollaborationslösungen für jede Umgebung mit der besten Nutzererfahrung, der umfangreichsten Multi-Vendor-Interoperabilität und einzigartigem Investitionsschutz. Weitere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter www.polycom.de sowie über Twitter, Facebook und LinkedIn.Im September 2016 hat Polycom den Abschluss der Übernahme durch Siris Capital (Siris Capital Group, LLC) bekannt gegeben. Der Marktwert des Unternehmens betrug rund zwei Milliarden Dollar. Das Unternehmen, das weiterhin unter dem Namen Polycom firmiert, ist nach Abschluss der Übernahme in vollem Besitz von Siris Capital.



Bildinformation: RealPresence Group