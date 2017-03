Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario von Caffo: Edler, traditionell kalabrischer Genuss in streng limitierter Jubiläums-Auflage

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Zur Feier von 100 Jahren kalabrischer Likör-Leidenschaft stellt Caffo eine besonders exklusive und limitierte Edition ihres Erfolgslikörs Vecchio Amaro del Capo her: Der Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario ist nur in sehr begrenzter Stückzahl und mit eigener Herstellungsnummer auf jeder Flasche erhältlich. Mit seinem stilvollen Flaschendesign ist der Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario ein echter Hingucker mit Seltenheitswert in der heimischen Sammlung und bietet höchsten Genuss direkt aus der italienischen Natur.Der Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario ist mit seinem klassischen Design und der leuchtend-intensiven Bernsteinfarbe eine exklusive und limitierte Freude für alle Liebhaber von edlen Spirituosen. Für das einzigartig-authentische Geschmackserlebnis des Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario werden ausschließlich frische, in Handarbeit ausgewählte und am selben Tag verarbeitete Naturzutaten bester Qualität verwendet.Nach traditioneller Weise werden unter Anderem Zitrusfrüchte, Safran, Lakritz, Vanille und ein Hauch von Zimt in der Destillerie Caffo in Handarbeit verarbeitet. Die zwei verschiedenen Abfüllungen des Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario werden mit wertvollem, über 30 Jahre in slawonischer Eiche herangereiftem Brandy angereichert und sind streng limitiert. Anschließend erfährt das Destillat seine Vollendung in hochwertigen Eichenfässern. Besonders aromatisch wird der Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, wenn man ihn bei Zimmertemperatur genießt.Perfektion erreicht jede Flasche Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario in dem sie von den Caffo Experten individuell aus den besten Ernten der einzelnen Zutaten hergestellt wird. Mit hohem Aufwand wird konstante, edelste Qualität garantiert, die jeden Schluck zum Erlebnis werden lässt.Der Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario ist kalabrische Magie in der Flasche. Ausgezeichnet unter Anderem zum „Kräuterlikör des Jahres 2016“ beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb und mit der „Grand Gold Medal“ und dem „Special Mention“ Preis beim „Spirits Selecion“ Wettbewerb 2016, ist der Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario ein international renommiertes und streng limitiertes Stück Likörkunst mit natürlichen Zutaten aus dem Hause Caffo, an dem die Altmeister Hand angelegt haben, um höchste Perfektion zu erreichen.Wer mehr über den Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario erfahren möchte, den Caffo Stand (Stand D73, Halle 12) auf der ProWein 2017 besuchen.Weitere Informationen unter www.caffo.com und www.vecchioamarodelcapo.com



Bildinformation: Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario von Caffo: Edler, traditionell kalabrischer Genuss in streng limitierter Jubiläums-Auflage