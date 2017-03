Sensor2Cloud meets Agrartechnik: Unitronic stellt Agrar-Applikationen zur Datenübertragung an die Cloud vor

(fair-NEWS) Düsseldorf, im März 2017 – Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group AB, präsentiert auf der diesjährigen embedded world intelligente Lösungen zur exakten Bestimmung der Position und Höhe von Landwirtschaftsmaschinen. Zudem werden Feuchte- und Temperatursensoren zur Überwachung von Trocknungsprozessen gezeigt.



Wie Erntemaschinen ihre Daten an die Cloud übertragen können, und wie diese von einem Computer oder einem Smartphone abgerufen werden können, demonstriert die Unitronic GmbH anhand des LTE-fähigen Conduit™ Gateways sowie der embedded-Applikation aus dem Hause iWave. Das MultiConnect® Conduit™ ist speziell auf IoT-Anwendungen in der Agrartechnik ausgelegt und ist dabei schnell programmier- und implementierbar. Abgedeckt werden unter anderem die Übertragungstechniken 4G-LTE, 3G, 2G und Ethernet. Zusätzlich stehen zahlreiche Multiconnect® MCARD™ Zubehörkarten zur Verfügung, die auf der Rückseite des Conduit-Gateways eingesetzt werden. Optional erhältlich ist auch eine LoRaWAN™ Ready MCARD (LoRa=Long Range HF-Modul), mit der Daten von bis zu 16 Kilometer übertragen und empfangen werden können. Das Conduit Gateway kann tausende Endpunkte verwalten, die auf Basis der LoRa-RF-Technologie mit Sensorknoten verbunden sind.



Feuchte- und Temperatursensor zur Überwachung der Trocknungsprozesse

Weiterhin können Sensor-Messdaten über das batteriebetriebene und selbstorganisierende Mesh-Netzwerk aus dem Hause NeoCortec an die Cloud übertragen werden. Auf der embedded world 2017 stehen die Mesh-Netzwerke NC1000 sowie NC2400 im Fokus. Die Mesh-Netzwerke verfügen über ein intelligentes Routing-Protokoll – sämtliche Netzknoten sind identisch, sodass keine Router oder Netzwerkmaster notwendig sind. Das patentierte Netzwerkprotokoll ist speziell für geringe Datenraten und damit einen geringen Stromverbrauch ausgelegt. Die patentierte Technologie kann ein komplettes und in sich geschlossenes Mesh-Netzwerk mit bis zu 65.000 batteriebetriebenen Geräten (Knoten) bilden. Die Anwender können je nach Bedarf zwischen drei 11 x 18 x 2,5 mm großen vorkonfigurierten Wireless-Modulen für die Frequenzbereiche 2,4 GHz ISM (NC2400), 868 MHz SRD / 915 MHz ISM (NC1000) oder 433 MHz ISM (NC0400) wählen, von denen jedes einzelne als komplett identischer autonomer Knoten fungiert. Dank der geringen Maße, sind die Module nahezu mechanisch in jeder Anwendung integrierbar. Eine „Built-In“-Anwendung ist in den Modulen vorkonfiguriert und erlaubt eine einfache Konfiguration, um Daten in periodischen Intervallen von den analogen oder digitalen Eingängen an vordefinierte Zieladressen zu senden. Falls zusätzliche Funktionalität benötigt wird, kann ein Mikrokontroller über eine UART-Schnittstelle angeschlossen werden. Die C-API sorgt für ein einfaches Senden und Empfangen der Nutzdaten und eine schnelle, kostengünstige Entwicklung der Anwendung.



LoRa WAN TM zertifiziertes Mobilfunk / LAN-Gateway zur Übertragung der Daten an die Cloud

Das nach LoRaWAN™ zertifizierte Funkmodul x-Dot, welches ebenfalls auf dem Messestand zu sehen sein wird, zeichnet sich durch eine hohe Reichweite und einen sehr geringen Energieverbrauch aus. Durch die flexible ARM mbed Device Plattform sind Anwender in der Lage in kürzester Zeit auch komplexe Applikationen direkt auf den Funkmodulen auszuführen. Wobei sich die X-Dot Module perfekt für preissensitive Applikationen eignen, bei denen eine ARM Cortex M0 Plattform ausreichend ist.