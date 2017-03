Das technologisch fortschrittliche Hyper Naked Bike…

(fair-NEWS)

Für Kurztrips eignet sich der Hepco&Becker C-Bow Halter, welcher für 175,00 € in anthrazit ab KW 13 erhältlich ist. Dieses Trägersystem hat eine vom Hersteller vorgegebene maximale Beladung von 5kg. Dazu passend gibt es ein Sortiment an verschiedenen Softtaschen und das Orbit Sidecase (aus hochschlagfestem, UV-beständigem Kunststoff).Längere Reisen sollten mit dem Lock it Kofferträger gemacht werden, da dieser eine höhere maximal Beladung ermöglicht. Der Kofferträger wird ebenfalls in anthrazit und in KW 13 für 242,00 € zu erwerben sein. Auch für diesen Träger gibt es eine breite Auswahl an Koffern aus verschiedenen Materialien. Für weitere Gepäckmitnahme sorgt ein Alurack für 163,00 € oder ein Easyrack für 193,00 €. Beide Topcaseträgersysteme können mit verschiedenen Topcases von Hepco&Becker bestückt werden.Etwas weniger Stauraum bietet dagegen ein Tankrucksack, dieser wird mit dem Lock it Tankring (44,90 €) befestigt, vorausgesetzt es ist ein Hepco&Becker Tankrucksack. Hiervon bietet der Hersteller ebenfalls viele verschiedene Größen an. Wer sich zum Beispiel für einen Street Tourer Tankrucksack entscheidet möchte vielleicht auf ein großes Topcase verzichten, benötigt aber dennoch etwas mehr Stauraum als ein Tankrucksack bietet. Dem empfiehlt Hepco&Becker das Minirack für 163,00 € und die dazu passende Street Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter (169,50 € / Stück).Wer sein Naked Bike lediglich etwas schützen möchte wäre mit dem Motorschutzbügel inklusive Protection Pad für 178,00 € gut versorgt. Dieser wird voraussichtlich in KW 15 lieferbar sein.Weiterer Schutz und ein Hingucker ist der Bugspoiler für 199,50 €, welcher auch schon lieferbar ist.Für den besseren Stand auf unebenen Boden sorgt die Seitenständerplatte für 47,90€ oder auch der Hauptständer für 209,50 €, beide lieferbar.Damit auch der Mitfahrer das volle Fahrvergnügen spüren kann wurde eine Soziusfußrasten-Tieferlegung entwickelt. Diese kostet 168,50 € und verlegt um 25mm nach unten und 15mm nach vorne.



Bildinformation: Yamaha MT-09 von 2017 mit Hepco&Becker Ausstattung