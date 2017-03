Systema Golf Academy – Neue Sommer Camps für Kids mit Golf, Fun & Action

(fair-NEWS)

Golf & ActionSaalfelden, März 2017. – Dass Golf mehr ist als nur ein Sport haben die Hotels der Ferienregion Zell am See, Saalfelden und Maria Alm erkannt und sich deswegen mit der Systema Golf Academy zu einer Kooperation zusammen geschlossen. Gemeinsam wurden Golf Feriencamps für Mädchen und Jungen von 10 bis 18 Jahren konzipiert, bei denen es in erster Linie um Spaß, Freundschaften und Werte fürs Leben geht.Kids die alleine anreisen residieren im Club Kitzsteinhorn, einem seit 30 Jahren familiengeführten Jugendclub in Zell am See. So können die Jugendlichen zusätzlich auch dessen Swimmingpools, Beachvolleyballplätze, Klettertürme und vieles mehr nutzen. Eine pädagogisch-ausgebildete 24h Betreuung dient als ständiger Ansprechpartner für die Kids.Untertags wird auf der Anlage des GC Urslautal, einem 18-Loch Championship-Course mit großzügiger Übungsanlage und einem 3-Loch-Kurzplatz, trainiert und gespielt. Doch es geht nicht nur um Golf:„Wir wollen den Kids mit professionellem Training, aber auch mit Freude und Spaß den Golfsport näher bringen. Hier spielt neben den ausgezeichneten Trainingsstätten natürlich auch das Rahmenprogramm eine wichtige Rolle.“, so Markus Teubner, Geschäftsführer und Head Coach der Systema Golf Academy, über das Ziel und die Gegebenheiten der Sommer Camps.Golf & LernenZusätzlich zum Golftraining mit PGA Coaches und den Freizeitaktivitäten, die von der Systema Golf Academy organisiert werden, gibt es für die Kinder nun auch die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse in den unterschiedlichsten Fremdsprachen aufzubessern, um im Herbst in der Schule wieder richtig durchstarten zu können.Die Junior Golf Sommer Camps finden in den Sommerferien statt und sind wochenweise buchbar. Jeder Termin ist auf max. 10 Teilnehmer begrenzt. Starttermin 9. Juli 2017.Weitere Informationen zu den Junior Camps finden Sie auf www.systemagolfacademy.com/de/junior-golf-camps Unsere ausgewählten Partnerhotels finden Sie auf www.systemagolfacademy.com/de/partnerhotels-2



Bildinformation: Golf Feriencamps für Mädels und Jungs von 10 bis 18 Jahren.