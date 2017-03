Voll elektrisiert

(fair-NEWS) Umweltfreundlich in den Urlaub und trotzdem ein schnittiges Fahrgefühl erleben. Das will der Reiseveranstalter My own Travel seinen Kunden bieten und hat sein Programm um individuell ausgearbeitete Rundreisen mit dem aktuell heißesten E-Mobil auf dem Markt, dem Tesla erweitert.



Die Marke Tesla hat inzwischen Kultstatus. Und so verwundert es nicht, dass der Veranstalter für seine Beispielrundreisen besonders attraktive Ziele zum Cruisen ausgewählt hat, die Freude am Fahren mit landschaftlichen Höhepunkten verbinden. Da geht es z.B. über einige der spektakulärsten Alpenpässe, auf Panoramarouten in Oberbayern und durch den Spreewald in Ostdeutschland. Auch beliebte Gegenden in Österreich, wie die Südsteiermark oder Kärnten bieten sich für einen Trip an. Weitere Ziele werden ganz nach Kundenwunsch ausgearbeitet. Im Mittelpunkt steht dabei das komfortable Fahrerlebnis mit dem Tesla, das sich durch sanftes Dahingleiten bei einem gleichzeitig überraschenden Beschleunigungspotenzial auszeichnet. So lässt man gerne mal den eigenen Benziner zu Hause und steigt für ein paar Tage um auf E-Mobilität – und das auch noch mit einer gehörigen Portion Fahrspaß.



Der Tesla verfügt über eine solide Reichweite und der Reisende kann an vielen Orten die sogenannten Supercharger zur Schnellladung in Anspruch nehmen. An diesen werden die Batterien innerhalb von 30 Minuten aufgeladen – kostenlos. Die Zeit lässt sich nutzen, um ein schnelles Mittagessen oder eine gemütliche Kaffeepause einzulegen. Aber auch viele Hotels sind inzwischen mit Ladestationen ausgerüstet, die das einfache Laden über Nacht ermöglichen.



My own Travel hat mit CYX mobile concept einen E-Mobil-Anbieter gefunden, der in Deutschland an mehreren Standorten präsent ist, vor allem in den Ballungszentren. In den nächsten Monaten ist nicht nur eine Aufstockung der Fahrzeuge sondern auch eine Ausweitung der Anmiet-Stationen geplant, so dass es in Zukunft noch einfacher sein wird, vom eigenen Wunschort aus elektrisch in den Urlaub zu starten.



Doch es muss nicht immer der Tesla sein, auch mit anderen Elektromobilen sind Rundreisen nach Auskunft von My own Travel möglich. Hierbei ist jedoch eine etwas genauere Planung der Route nötig, ein Service den der Veranstalter seinen Kunden standardmäßig bietet.