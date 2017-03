Die Zaubershow: Die Schowgetten + Feofee

(fair-NEWS)

Die Schowgetten + FeofeeZauberhafte UnterhaltungZum 2.Mal präsentiert das "Art Stalker" eine Zaubershow!!!Mit dabei sind: Baru-Cha,Oliver Beventer sowie die bezaubernde Feofee.Mehr wird noch nicht verratenEine Show für Familien,Pärchen und SinglesBaru-Cha entführt Sie mit seiner Magie in eine Welt des Staunens und der heiteren EntspannungAugenblicke des Staunens klopfen an die Tür unserer Kinderzeit, als die Welt um uns stets neu war.Das Erlebnis der Zauberei schließt unser Herz auf und wir betreten einen Raum in uns, der frei ist von den Zwängen im Drehbuch unseres Lebens.Schweres wird leicht. Festgefahrenes beweglich. Momente des Mensch-Seins, die Spuren hinterlassen.Die Kunst der Täuschung ist so alt wie die Menschheit selbst.Im Mittelalter entstand die Tradition der Taschenspieler und Gaukler, die von Stadt zu Stadt zogen und mit Ihren Kuriositäten ganze Zuschauermassen auf die Marktplätze lockten.Eine Tradition, in der sich auch Baru-Cha, der Zauberer, sieht. Nicht nur mit Illusionen, sondern auch mit jeder Menge Witz und Charme.Jeder Tag an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (Ch. Chaplin)Aber hier wie überhaupt, kommt es anders als man glaubt (W. Busch)www.baru-cha.net/barucha.swfSonntag 19.03.2017Beginn: 18:00 UhrVorverkauf: 7,00 €Abendkasse: 10 € / Studenten: 3,00 €Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.d



Bildinformation: Frank Baru-Cha