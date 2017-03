Abiturvorbereitungen – die letzten Möglichkeiten, Lücken zu schließen!

(fair-NEWS)

Die Weihnachtsferien sind vorüber und für die Abiturienten fängt bald der Countdown zu den ersten Prüfungen an. GET Global Education Tumulka bietet mit einem neuen Partner erstmals nicht nur die Möglichkeit, sich auf Englisch als Abiturfach perfekt vorzubereiten, sondern auf nahezu alle Abitur-Prüfungsfächer! Lücken in Mathe, Physik, Geographie oder Biologie? Noch nicht ganz sattelfest in Latein, Chemie, Wirtschaft oder Französisch? Ein- bis zweiwöchige Intensivkurse helfen den Schülern, sich optimal auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten – und das an verschiedenen Orten in Deutschland während der Faschings-, Frühjahrs- oder Osterferien. Die Kurse beruhen auf dem sog. 3-Säulen-Konzept, das Intensivunterricht im Stil eines Repetitoriums, Übungs- und Fragestunden sowie bestens ausgearbeitet Skripte beinhaltet. Abgerundet werden die Kursinhalte durch wertvolle Tipps für das richtige Verhalten in Prüfungssituationen und die Vermittlung von effizienten Lernmethoden und Arbeitsweisen.Die seit vielen Jahren bewährten Klausurwochen, die über GET ebenfalls in Deutschland gebucht werden können, bieten in Kleinstgruppen die bestmögliche Vorbereitung für Englisch als Prüfungsfach. Textanalyse, Essay Writing, Grammatik und Vorbereitung auf den mündlichen Teil – alles wird noch einmal vertieft und die Kenntnisse verfestigt. Die 3 Klausuren unter Prüfungsbedingungen geben zusätzliche Sicherheit, die Inhalte werden bundeslandspezifisch aufbereitet.Die perfekte Vorbereitung für ein erfolgreiches Abitur ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!