Internationalität wird auch gelebt

Bei GET Global Education Tumulka, dem führenden Unternehmen in Deutschland, das weltweit Sprachreisen aller Art für Schüler und Erwachsene vermittelt und über Schulaufenthalte rund um den Globus berät, wird Internationalität groß geschrieben.



GET ist nicht nur auf dem deutschen Markt aktiv – auch in Österreich, der Schweiz, Italien, Holland und der Tschechischen Republik bietet GET interessierten Familien immer wieder die Möglichkeit, sich über die unterschiedlichen Angebote einer Sprachreise oder eines Schulaufenthaltes im Ausland zu informieren. Sei es auf eigenen Veranstaltungen oder auf großen Messen: Auf verschiedensten Plattformen präsentiert GET alle Formen eines Auslandsaufenthaltes – angefangen von einer Reise in den Schulferien über sog. GAP-Aufenthalte als Vorbereitung für Studium oder Ausbildung bis hin zu Erwachsenenkursen, die zielgerichtet für das Berufsleben ausgewählt werden. In Frankreich ist GET sogar noch einen Schritt weiter gegangen und bietet in Paris mit einer Repräsentanz auch die ständige Erstinformation vor Ort durch eine zweisprachige Kollegin an.



Neben der Möglichkeit, auf Englisch beraten zu werden, bieten französische und italienische Muttersprachler bei GET auch Beratungen in diesen Sprachen an – eine perfekte Voraussetzung für eine vertrauensvolle und kompetente Diskussion mit Familien aus dem Ausland. Aber auch in Deutschland wird diese Möglichkeit sehr gerne von Eltern in Anspruch genommen. Immer mehr von sog. Expats, die sich nur für einige Zeit hier aufhalten und für sich oder ihre Kinder beispielsweise einen Deutschkurs suchen, wenden sich an GET. GET findet in Zusammenarbeit mit führenden und renommierten Anbietern auch für diese Anfragen die passenden Kurse.



Nicht nur über Sprachreisen und Summercamps mit verschiedenen Gewichtungen, sondern auch über längere Aufenthalte an einem englischsprachigen Internat kann man sich bei GET informieren. Hier ist ein Aufenthalt bereits ab einem Term (ca. 3 Monate) möglich – bis hin zu mehreren Jahren, in denen der Schüler seinen Schulabschluss erlangt. Ob England, USA, Kanada, Australien oder auch eine bilinguale oder internationale Schule in Deutschland – es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, die durch eine fachkundige Beratung, die selbstverständlich ebenfalls in mehreren Sprachen erfolgen kann, transparent dargestellt werden.



Der perfekte Auslandsaufenthalt ist nur einen Anruf oder eine Mail entfernt!