Glamox i60: Flexible und robuste LED-Leuchte

(fair-NEWS)

Hildesheim, März 2017 – Mit der neuen Glamox i60 wird eine spritzwassergeschützte und robuste LED-Leuchte präsentiert, die für eine sehr gleichmäßige Innenraumbeleuchtung in unterschiedlichsten Industrie- und Logistikbereichen, öffentlichen Gebäuden, Büros sowie Bildungseinrichtungen geeignet ist. Die Leuchte mit Diffusoren aus opalen Polycarbonat erfüllt dazu alle hohen Anforderungen an die IP-Klasse sowie die erforderlichen Beleuchtungsstärken. Dank des rationalen Designs kann die Glamox i60 als Decken- oder Wandleuchte in unterschiedlichste Lichtprojekte von Architekten und Lichtplanern flexibel integriert werden. Selbst für die Installation in kleineren Räumen oder Gebäudebereichen mit geringer Deckenhöhe ist die Glamox i60 mit ihrem kompakten Gehäuse, das in drei verschiedenen Längen erhältlich ist, bestens geeignet. Zudem ist die Glamox i60 mit einer Vibrationsdämpfung für störungsfreies Licht ausgestattet. Daher kommt die nahezu wartungsfreie LED-Leuchte auch in Produktions- oder Maschinenhallen mit stärkeren Vibrationen zum Einsatz.Hocheffektive LichtverteilungDurch die Kombination modernster LED-Module mit Diffusoren aus stranggepresstem, feuergeschütztem, opalen Polycarbonat, erreicht die Glamox i60 eine gleichmäßige Lichtverteilung in allen zu beleuchtenden Gebäudeinnenbereichen. Die neue Endkappen-Technik mit dem integrierten Verriegelungssystem verhindert eventuelle Lichtlecks sowie nicht autorisierte Eingriffe an der Leuchte. Die Oberfläche der Glamox i60 hat keine hervorstehenden Nähte oder Fugen. Das glatte Design ermöglicht ein leichtes äußeres Reinigen. Die versiegelten Endkappen verhindern zudem das Eindringen von Insekten sowie Staub in das Gehäuse und machen damit die Glamox i60 aufgrund der langen Lebensdauer der LED-Module praktisch wartungsfrei.Einsatz hochwertiger MaterialienDas Leuchtengehäuse der Glamox i60 besteht aus verzinktem, vorlackierten Stahl mit einer zweiten Schicht aus weißem Epoxy-/Polyester-Pulver, um einen zusätzlichen Schutz gegen Korrosion zu erreichen. Die Endkappen bestehen aus Spritzguss ASA und besitzen eine integrierte Verriegelung, um ein Öffnen ohne Werkzeug zu verhindern.Individuelle LichtsteuerungDie Glamox i60 kann wahlweise mit DALI-dim und Ultraschallbewegungssensoren ausgerüstet werden. Die sensorgesteuerten, dimmbaren Beleuchtungsanlagen sind deutlich energiesparender und tragen zudem zu einer langen Lebensdauer der Komponenten bei. Die zwei größeren Modellvarianten der Glamox i60 sind optional mit einer Ein- oder Drei-Stunden-Notbeleuchtung erhältlich.Die neuen Glamox i60 LED-Leuchten sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu den Modellvarianten, technische Daten sowie Anwendungsbeispiele sind hier erhältlich:



Bildinformation: Glamox i60: Flexible und robuste LED-Leuchte