dublisGolf: Wir sind umgezogen.

(fair-NEWS)

Nach über 8 Jahren an unserem Firmensitz in 51519 Odenthal, sind wir umgezogen nach 51067 Köln-Holweide. Man kann sagen - back to the roots -. Ab Ende Dezember war es soweit, wir packten unsere Büro- und Lagerausstattung und zogen in die neuen Räume um.Unsere neue Anschrift lautet:dublisGolf Juergen PaustSchnellweider Str. 11051067 KölnTelefon: +49 (0) 221 5999905Fax: +49 (0) 221 75999907eMail: info@dublisgolf.deInternet: www.dublisgolf.de Inzwischen sind alle Kartons ausgepackt und wir sind wieder wie gewohnt für unsere Kunden da. Rechtzeitig zum Start der neuen Golfsaison 2017 sind insbesondere auch die neuen Golf Laser Entfernungsmesser, Leupold® GX-1i³, GX-2i³ und das Premium Modell Leupold GX-5i³ verfügbar. Alle Leupold Golf Laser Entfernungsmesser sind entsprechend Golfregel 14-3 zu Turnieren zugelassen. Leupold Golf Entfernungsmesser sind schnell, präzise, brillant und erstklassig! Sichere Mess-Ergebnisse beim Golfspiel in allen Situationen - die schnellste Art Ihr Golfspiel zu verbessern.Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Website www.dublisgolf.de



Bildinformation: Foto©: dublisGolf / dublisGolf_Adresse_qrcode