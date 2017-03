Der Gesundheit zuliebe: Erstklassiger Wellnessurlaub an der Ostsee mit dem Last-Minute-Angebot

(fair-NEWS)

Berlin, März 2017 - Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen und dabei bares Geld sparen.Das 4-Sterne-Wellnesshotel Lidia gehört zu den besten Wellnesshotels an der polnischen Ostsee (HolidayCheck.de: 90% Weiterempfehlung). Hier erwarten Urlauber Entspannung pur und alles Gute rund um Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Um gesundheitsbewussten und sportbegeisterten Menschen Anforderungen bestens gerecht zu werden, wird ihnen das spezielle Arrangement „6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden“ angeboten. Der Gesundheit zuliebe verbindet dieses perfekt abgestimmte Arrangement das Angenehme mit dem Nützlichen: Eine Kombination aus verschiedenen Massagen-Arten und körperlichen Aktivitäten steigert die körperliche und geistige Vitalität, bringt den Körper in Schwung, kräftigt die Abwehr des Körpers, fördert das allgemeine Wohlbefinden.Das erstklassige Wellnessarrangement bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Dank zahlreicher Inklusivleistungen, die im Preis schon enthalten sind, kann man den Wellnessaufenthalt so völlig ganz entspannt genießen – ohne Extrakosten. Es ist ganzjährig buchbar und kostet schon ab 279,- Euro pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit). Im Zeitraum vom 18.03.2017 bis 14.04.2017 wird auf besonders günstige Normalpreise noch ein Last-Minute-Rabatt in Höhe von 10 % gewährt.Das Wellnesshotel Lidia bietet eine komfortable und zeitgemäße Unterkunft, einen professionellen Service in allen Bereichen sowie Entspannung und Wohlbefinden auf höchstem Niveau. Das Hotel überzeugt zahlreiche Urlauber durch hohe Qualität zu günstigen Preisen, hervorragende Küche und gute Lage unweit weitläufiger Strände.Weiterführender Link zum Angebot „6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden“ und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,4,hotel-lidia-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de – Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Lidia Spa & Wellness ****