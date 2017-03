Sensor2Cloud meets Transportation: Unitronic präsentiert neue Mobilfunklösungen

(fair-NEWS)

Düsseldorf, im März 2017 – Die Unitronic GmbH, Entwicklungsdienstleister aus Düsseldorf und Mitglied des schwedischen Technologiekonzerns Lagercrantz Group AB, präsentiert auf der diesjährigen embedded world ihr Portfolio für den Bereich Transportation, welches Lösungen für Busse, Bahnen, Güterverkehr sowie Schiffe umfasst.Dabei steht das IoT-Gateway Sierra Wireless FX30 im Fokus. Das in Linux programmierbare IoT UMTS Modem findet als Datensammler- und Logger, Gateway, Mobilfunkrouter und als Schnittstelle zum Internet Anwendung. Es lässt sich über Einschubkarten erweitern, die entsprechend verschiedener Kundenanforderungen entwickelt werden können. Die integrierte Embedded-Applikationsumgebung, die ohne großen Aufwand mit diversen Cloudsystemen verknüpft werden kann, ermöglicht die schnelle, skalierbare und globale Bereitstellung von IoT-Anwendungen für jede angeschlossene Maschine oder Infrastruktur.Positions- und Zeitbestimmung von BussenIm Rahmen von Bus-Applikationen findet das Sierra Wireless FX30 beispielsweise in der genauen Positionsbestimmung und exakten Zeitangabe Anwendung. Für die Bestimmung der genauen Position und der exakten Zeit stellt Unitronic den GNS902 vor. Das Produkt ist ein kleiner autonomer GPS / GLONASS Empfänger, basierend auf dem MediaTek MT3333 Single Chip, erhältlich mit einer fein abgestimmten, hochempfindlichen Keramikchipantenne. Der Empfänger unterstützt GPS und GLONASS gleichzeitig. Die Navigationsleistung und -genauigkeit wird durch die Verwendung von Korrekturdaten von SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS), QZSS weiter verbessert. Das ausgezeichnete Low-Power-Design macht es einfach, diesen Receiver in leistungsstarke, batteriebetriebene Anwendungen zu implementieren. GNS902 bietet die branchenweit höchste Navigationsempfindlichkeit bis zu -165dBm. Es verfügt über eine überlegene dynamische Leistung bei hoher Geschwindigkeit und bietet einen effektiven Schutz gegen Störsignale mit MTAICTM (Multi-Tone Active Interference Canceller). Die eingebettete Loggerfunktion LOCUS mit einem 16-stündigen Chip-Speicher macht dieses GPS-Modul zu einem kompletten Tracklogger für viele Anwendungen.Erfassung von Klimadaten im ÖPNVFerner stellt das Unternehmen zur Feuchte- und Temperaturmessung sowie zur Erfassung der Klimadaten im ÖPNV den Sensor HCP2D-3V vor. Dieser stellt eine verbesserte Version des HumiChip von Samyoung dar. Ein kapazitiver Polymersensor-Chip und eine CMOS integrierte Schaltung mit EEPROM sind in einem einzigen eingebetteten System integriert.Module und Boards zur Datenübertragung in die CloudFür die Übertragung sämtlicher Mobilfunk-Daten in die Cloud präsentiert Unitronic die leistungsfähigen Prozessormodule und Singleboard Computer (SBC) des indischen Herstellers iWave. Das Portfolio setzt sich aus Modulen und Boards auf Basis der gängigen Formfaktoren Qseven und SODIMM sowie weiteren hauseigenen proprietären Formfaktoren zusammen. Als Prozessorplattformen dienen verschiedene ARM-basierte SoC-Familien wie NXP‘s i.MX.6, Renesas Electronics RZ/G1E bzw. RZ/G1M oder Alteras Cyclone V. Je nach Bedarf können Anwender dabei zwischen unterschiedlichsten Embedded Betriebssystemen wie OS/RTOS, Linux, WinCE, Android BSP, QNX, VxWorks oder ITRON und entsprechenden Hardware-Treibern auswählen. Diese hohe Flexibilität ermöglicht es Entwicklern, ganz individuell auf die speziellen Anforderungen der jeweiligen Applikation einzugehen. Für den schnellen und leichten Einstieg in die Entwicklung sind von Unitronic umfangreich ausgestattete Starterkits erhältlich, die neben einer Vielzahl an externen Schnittstellen auch ein Display beinhalten. Ergänzend zu ihren Standard-Prozessormodulen und SBCs bietet iWave zudem auf Wunsch kundenspezifisch optimierte Lösungen für Industrie-, Medizin- und Automotive-Applikationen an.



