Neues Urteil: Nutzungsentschädigung bei verspätetem Auszug

Besonders in München ist die Wohnraumsituation angespannt. Sollte der Vermieter dem Mieter wegen Eigenbedarfs kündigen, steht er vor einer schwierigen Situation – Neu-Mietverträge sind meist viel teurer als ein langjähriger Alt-Mietvertrag. Was also tun, wenn man keine neue Wohnung findet.Mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs wurde deutlich gezeigt, dass ein Aufenthalt in der Wohnung trotz Ablauf der Auszugsfrist keine Lösung ist. Im vorliegenden Fall, musste der Mieter eine empfindliche Nutzungsentschädigung zahlen. Diese beträgt allerdings nicht die Höhe der ursprünglichen Miete, sondern ist monatlich in der Miethöhe zu zahlen, die bei einer Neuvermietung erzielt werden könnte. Lt. Urteil spielt es hierbei auch keine Rolle, dass der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hatte und keine neuen Mieter finden wollte.Die Einnahmen, die auf diese Weise erzielt werden, sind natürlich steuerlich wie normale Mieteinnahmen zu erklären. Sollten Sie sich unsicher sein sollen, ob Ihre Einnahmen steuerpflichtig sind, wenden Sie sich an den Steuerberater Ihres Vertrauens.



Bildinformation: Wirtschaftsprüfer Marcus Streit