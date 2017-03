Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Neue Kunst und slawische Archaik (Performance)

(fair-NEWS) Begleitveranstaltung zur Ausstellung von Serafima Shamkhalova & Viktor Nikolaev “Abstract dialogues"



Mittwoch 26.04.2017



Beginn: 20:00 Uhr



VVK 6,- Euro / AK 8,50 Euro



ermäßigt/Studenten 3,- Euro



Viktor Nikolaev (manuelle Videomalerei), Tatjana Perova und Veranika Kruglova (Gesang), Leonid Chernobelskiy (historische und zeitgenössische Musikinstrumente)



Das deutsch-russische "Theater der Kalligraphie" vereint verschiedene Künste. Es entstand 2005 auf Initiative des Malers Viktor Nikolaev (Berlin/Moskau). Die über 40 multimedialen Performances des Theaters wurden in Berlin, Moskau und anderen Städten gezeigt.



Ziel des Theaters ist die aktive Einbeziehung des Zuschauers in den Prozess, der auf der Bühne bzw. "Meta-Bühne" geschieht. Dieser Aufgabe dienen die neuen Ausdrucksmittel: moderner Tanz, "extremaler" Gesang und manuelle Videomalerei. Die Visualisierung der Ideen entsteht an der Grenze zwischen Komposition und Improvisation der Darsteller, die einen "kollektiven Körper" bilden und eine extreme Spannung zwischen Gedanken und kreativer Energie schaffen.



Das junge Ensemble "Karagod" (Berlin) beschäftigt sich mit der authentischen slawischen Folklore und experimentellen Musikrichtungen.



www.calligraphy-theatre.com



VIDEO: www.youtube.com/watch?v=gqdS4jtLt2M



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin



Bildinformation: „Theater der Kalligraphie“ & Ensemble „Karagod“ - Neue Kunst und slawische Archaik (Performance)

«„Theater der Kalligraphie“ & Ensemble „Karagod“»

