(fair-NEWS)

BLUES & ROCK Session - BACK TO THE ROOTS …Mittwoch 12.04.2017Beginn: 20:00 UhrEintritt freiDas ART Stalker veranstaltet in Kooperation mit der Charlottenburger Bürgerinitiative „Beweg Deinen Kiez“ immer am zweiten Mittwoch im Monat Rock & Blues Sessions.Ab 20 Uhr steht dann Musikern die Bühne in der Eventbar in der Kaiser-Friedrich-Straße 67 zur freien Verfügung. Geleitet wird die Sessions von Chris Lastelle.Der vielseitige australische Künstler komponierte Filmmusiken und gründete die Rockband Battu, mit der er internationale Erfolge feierte. Zurzeit produziert er für die 17 Hippies ein neues Album anlässlich ihres 20jährigen Bandjubiläums.Kommt einfach vorbei mit Euren Instrumenten, um gemeinsam mit anderen Musikern Spaß zu haben, neue Kontakte zu knüpfen und Euch bei einem Drink wohl zu fühlen.Der Eintritt für Gäste ist frei.In Kooperation mit der Charlottenburger Bürgerinitiative„Beweg Deinen Kiez“Sie möchten für eine größere Gruppe reservieren?Kein Problem, kontaktieren Sie uns einfach:ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: BLUES & ROCK Session - ART Stalker