Doppelkonzert: Karo + Lost Name

(fair-NEWS)

Sonntag 26.03.2017 - Beginn: 19:30 UhrVorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €KAROWie Anika ist Karo der ewige Geheimtipp. Ob das am Namen liegt? Ein bisschen was hat es vom Wolf im Schafspelz. Da kommt dieser Mädchenname daher und reißt uns mit einer unfassbaren Stimme das Herz entzwei, bevor Karo es wieder mit ihren charmanten und witzigen Ansagen zusammenklöppelt. Bei ihr wird noch das aufgedrehteste Publikum mucksmäuschenstill, weil es keine atemberaubende Sekunde verpassen will. Stunden werden zu Minuten, Gänsehaut ist garantiert.Pressestimmen / press:Things already look rather promising that Germany finally has a voice that lives next door to artists like Cat Power or Leslie Feist. (Lodown Magazine)A grande piece of grief-pop of international dimension with a threateningly beautiful voice. (Intro)Ihre zerbrechlichen Lo-Fi-Songs brauchen nur ihre Stimme, eine leicht angezerrte Stratocaster und punktuell ein Schlagzeug vom Band, um das ganze Studio 3 inklusive der komplett angetanzten Band TV on the Radio gefangen zu nehmen. (Musikexpress)www.singoutheart.dewww.facebook.com/karosingshttps://www.youtube.com/watch?v=7361iY-_Jq8https://www.youtube.com/watch?v=dPTvJLO5QU8LOST NAMELost Name sitzt auf einem Stuhl und spielt seine Gitarre, spielt Schicht über Schicht, türmt sie in Loops aufeinander, bis sie da stehen wie eine Wand. Und wenn er singt, dann nie ohne Grund, nie ohne Wut oder Schmerz oder Lust. Lost Name macht Folk oder Indie, verbindet klassische Gitarrenläufe mit experimentellem Antifolk und verdichtet Geräusche, bis ein Gefühl hörbar wird.Pressestimmen / press:Sounds like Bright Eyes. (Zündfunk)„Can you sing yourself alive?“, Andreas Langhammer schafft eine dringliche Tragik in seiner Musik, wie man sie bei Bright Eyes kennt. Als Lost Name flüchtet er, sobald er die Bühne betritt in eine andere Welt. Verzerrungen, Störgeräusche und Loops erzeugen diese Dringlichkeit, die den Zuschauer und Künstler gleichermaßen berührt. (Süddeutsche Zeitung)www.facebook.com/pages/Lost-Name/154471454595544?ref=hlhttps://soundcloud.com/lost-name/sets/silent-friend/s-s2rAyhttps://www.youtube.com/watch?v=yQg3HA6BYRQ&feature=youtu.beTickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Karo + Lost Name