Lilly Hates Roses aus Polen live in Berlin

(fair-NEWS)

Lilly Hates Roses ist ein Indie-Pop-Duo aus Polen. Ihre Musik ist eine Mischung aus Indie und Folk mit ein Einflüssen von Avantgarde-Elektronik, begleitet von melancholischen und persönlichen Texten. Die Band wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seither auf 8 Konzerttouren 12 Länder bereist (USA, Deutschland, Schweiz, Belgien, Niederlande, Frankreich, Irland, Großbritannien, Estland, Lettland, Kroatien und Polen).Die Karriere der Band ist eine der bemerkenswerten Erfolgsgeschichten, die das Publikum begeistern. Ihre erste Single "Youth" debütierte auf dem legendären KEXP Radio Seattle und wurde auch vom New Musical Express (NME) gelobt.2013 gab die Band eine unvergessliche Vorstellung auf dem Opener Festival in Polen und trat dort zusammen mit Musikgrößen auf. Anfang 2016 wurde die Band zu einem der größten Showcase der Welt eingeladen, dem SXSW in Texas. Ebenfalls trat die Band beim Blue Balls Festival 2016 in der Schweiz auf.Donnerstag 27.04.2017Beginn: 20:30 UhrVorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €



Bildinformation: Lilly Hates Roses (Pl)