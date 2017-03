Deutschrock - Abend im ART Stalker

(fair-NEWS)

BotenstoffeWissenschaftlich betrachtet setzt sich das Glück aus vier Signalstoffen zusammen.Von dieser Idee inspiriert verstehen und finden sich die vier Musiker 2015 in Berlin und kreieren als Botenstoffe einen lyrisch musikalischen Wohlfühl-Cocktail.Mit ihrer klassisch, am Richard-Strauss-Konservatorium in München ausgebildeten Frontfrau Ariane Michaelis erschaffen die vier einen neuartigen Mix aus Pop, Chanson, Volk und Triphop.Die von Leichtigkeit getragenen Stücke begleiten den Zuhörer auf eine Reise durch frische Harmonien und geben einen optimistisch-melancholischen Blick auf unsere moderne Welt. Auf der Suche nach der eigenen Mitte und einem harmonischen Miteinander regen die Texte zum Nachdenken und Lachen gleichzeitig an.www.botenstoffe.euwww.youtube.com/watch?v=iSrR8YP4OLowww.youtube.com/watch?v=5uAsBbEaDoYLiedigk & Die EnergieHier wird gespielt, was Chefkoch Liedigk angerührt hat. Allerdings gewürzt und verfeinert durch Die Energie − tolle Musiker, Freunde, die Band. Die musikalischen Reisen gehen in alle möglichen Ecken. Damit man etwas versteht, wird auf Deutsch gesungen – über die Liebe, das Leben und das ganze Drumherum.www.liedigk-musik.dewww.youtube.com/watch?v=CD1VuKIjn1YSonntag 30.04.2017Beginn: 20:00 UhrVorverkauf: 3,00 € / Abendkasse: 6,00 € / Studenten: 3,00 €Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Deutschrock - Abend: Botenstoffe + Liedigk & Die Energie