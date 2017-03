Vortrag: Willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht? Bitte nicht alles ankreuzen.

(fair-NEWS)

Dating wird heutzutage immer herausfordernder. Deshalb wird es Zeit, das Thema mit wissenschaftlichen Daten anzugehen. Was sagen aktuelle Studien aus der Liebes- und Sexforschung über das Dating-Verhalten? Inwiefern ticken Männer und Frauen unterschiedlich, wenn es darum geht, eine Beziehung anzubahnen?Hast du dir schon mal folgende Fragen zum Dating gestellt?- Online Dating: Wer schwindelt mehr in Profil? Vor allem in punkto Alter, Gewicht und Beziehungsziele?- Love me Tinder: Was ist die Motivation, Tinder zu nutzen – Liebe oder Sex? Nutzen Männer und Frauen Tinder unterschiedlich?- Liebe auf den ersten Blick! Wer verliebt sich häufiger? Männer oder Frauen? Und welche Bedingungen sind besonders typisch für die Liebe auf den ersten Blick?- Gutes Aussehen ist alles?! Wie wichtig ist die Attraktivität wirklich beim Daten? Welche Rolle spielen Geld und Status? Und wer zahlt eigentlich – Mann oder Frau?- Richtiges Sex-Timing: Sex zum ersten Date oder erst viel später? Wann hält eine Beziehung besonders lange?Dich erwartet ein spannender Vortrag zur Wissenschaft des Datings. Ich stelle dir Studien vor, die dein Liebesleben bereichern und dich gut unterhalten werden. Denn Entertainment wird bei mir großgeschrieben!Du brauchst keinerlei wissenschaftliche Vorkenntnisse, um am Vortrag teilzunehmen. Der Vortrag ist für jedermann bzw. jedefrau geeignet!Sonntag 14.05.2017Eintritt: 29,95,-€Buche bis zum 1. April und spare 15%.18.30 bis 20.30 Uhr (mit Pause)Tickets: www.liebes-leben.berlin/qsot-event/vortrag-dating-2017-05-14/14_05-2017-1830/



Bildinformation: Dr. Patricia Heitmann - Vortrag: Willst du mit mir gehen?