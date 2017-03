„Theater der Kalligraphie“ & Duo ASTMA & Leonid Chernobelskiy

(fair-NEWS)

Montag 15.05.2017„Theater der Kalligraphie“ & Duo ASTMA & Leonid ChernobelskiyBegleitveranstaltung zur Ausstellung von Serafima Shamkhalova & Viktor Nikolaev “Abstract dialogues"Beginn: 20:00 UhrVVK 6,- Euro / AK 8,50 Euroermäßigt/Studenten 3,- EuroDas deutsch-russische "Theater der Kalligraphie" vereint verschiedene Künste. Es entstand 2005 auf Initiative des Malers Viktor Nikolaev (Berlin/Moskau). Die über 40 multimedialen Performances des Theaters wurden in Berlin, Moskau und anderen Städten gezeigt, darunter im Moskauer Staatlichen Zentrum für zeitgenössische Kunst, im Moscow Museum of Modern Art, auf der Berlin Biennale, im Konzerthaus Berlin, auf der Leipziger Buchmesse, im Ethnologisches Museum Berlin-Dahlem u.a.www.viktornikolaev.de , www.calligraphy-theatre.comVideo zur Performance: www.youtube.com/watch?v=tEAKqi6NQ94&sns=emASTMA (ALEXEI BORISOV und OLGA NOSOVA) (Russia/Germany)Das Duo mit Olga Nosova (Schlagzeugerin und Sängerin, die vor allem für ihre Arbeit mit der Moskauer Fusionsband "Syncopated Silence" und Post-Punk-Band "Motherfathers" bekannt ist) ist eines der neuesten Projekte des Veteranen der russischen Electro / No-Wave / Industrial / Noise / Improv-Szene Alexei Borisov (Centre, Notchnoi Prospekt, VOLGA, Screaming Strings, FRUITS etc.), welches sich spürbar schnell weiter entwickelt. Ihre umwerfende und kraftvolle Musik wird nicht nur bei Musikliebhabern aus Russland sehr gefeiert, sondern weltweit!Das kollaborative Projekt wurde im April 2009 in Moskau gegründet. In Hommage an die experimentelle Tradition von Alexeis unzähligen musikalischen Reinkarnationen sowie die instrumentale Erfahrung von Olga, umfasst das Duo Elemente aus sonderbarem psychedelischem Freiformgespräch, Live-Elektronik, Noise, freier Improvisation, Minimal-Electro und mehr.Borisov / Nosova arbeiteten mit bereits vielen bekannten internationalen Musikern, Videokünstlern, Tänzern, Interpreten und Dichtern zusammen.Das Duo Borisov / Nosova ist rgelmäßig auf Tour und nimmt an verschiedenen internationalen Festivals, Ausstellungen und Showcases teil.www.facebook.com/ASTMA-Alexei-Borisov-and-Olga-Nosova-duo-286822864695081/?ref=tswww.youtube.com/watch?v=YDB1RH3foLk&feature=c4-overview-vl&list=PLF1409879FDB2C318www.youtube.com/watch?v=W61IEBFy3KMLEONID CHERNOBELSKIY (geb. 1975), ukrainischer Multiinstrumentalist und Musikinstrumentenbauer, lernte klassische Gitarre, beschäftigte sich mit Musik des Mittelalters und slawischer Bauernfolklore und war Mitglied des A-capella-Ensembles für russische authentische Folklore "Polynushka". Zur Zeit baut und spielt er historische Musikinstrumente, experimentiert mit dem Ton und mit Stilrichtungen, komponiert und improvisiert Musik zum Tanzen und zum Meditieren.Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



