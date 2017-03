Avi Benedi - „La Vida Amiga“ - live im ART Stalker

(fair-NEWS)

Avi Benedi wurde am 2. April 1980 in Tel Aviv, in Israel als Sohn des Tenors Eduard Babadost geboren. Seine Familie hat Wurzeln in Israel und Tadschikistan, was von Anfang an – auch durch die Arbeit des Vaters, der nicht nur Sänger, sondern noch dazu Musiker und Fotograf ist – den Zugang zu den unterschiedlichsten Kulturen gewährte und bis heute stets in die Arbeit Avi Benedis einfließt.Bereits als Vierjähriger zeigte Avi musikalisches Talent, als er zum ersten Mal eine Trommel bekam. Nachdem die Familie nach Wien umgezogen war, besuchte Avi eine Musikschule und sang in einem Kinderchor, in dem er zusätzlich das Gitarrespielen erlernte. Im Alter von 13 Jahren erhielt Avi von seinem Vater ein Keyboard, und so beherrschte er darüber hinaus in kürzester Zeit das Klavierspielen. Das war dann auch jene Phase, in der er richtig zu komponieren begann; er kreierte stets neue Melodien, die er sang und sich selbst dazu begleitete.2002 gründete Avi Benedi seine erste Band mit dem Namen „Diamond Band“, die bereits nach einem Jahr ihren ersten Tonträger veröffentlichte, der sich in Israel, Russland und auch in den USA rund 20.000 mal verkaufte.Avi Benedi startete daraufhin als Solokünstler mit großem Erfolg in Israel und Russland. 2012 stieß die österreichische Sängerin Jazz Gitti auf den damals wieder in Wien lebenden Avi Benedi, und es kam zu einer höchst erfolgreichen Zusammenarbeit mit zahlreichen gemeinsamen Titeln, die ihren bisherigen Höhepunkt mit dem Titel „Gib net auf“ fand, der auch gleichzeitig der Albumtitel einer im Jahre 2016 veröffentlichten Produktion war und nur wenige Tage nach der Erscheinung Gold verliehen bekam. Eine Duettaufnahme mit der bekannten bulgarischen Sängerin Emiliya in hebräischer und bulgarischer Sprache, die Avi Benedi in Bulgarien über Nacht zum Star machte, und auch spätere Soloaufnahmen wurden zu echten Hits.Auch in diesem Jahr soll ein neues Album mit einem Mix aus Pop, orientalischen Klängen und Latin Music erscheinen, also mit Titeln, zu denen man das Tanzbein schwingen lassen kann!https://www.youtube.com/watch?v=FELclKu99nIhttps://www.youtube.com/watch?v=3OBQ2VSphMIhttps://soundcloud.com/njoy-media/la-vida-amiga-shortDonnerstag 22.06.2017 - Beginn: 20:30 UhrVorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 4,00 €Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Avi Benedi