Als Ostergeschenk? Bitte Weitersagen!DIE NEUE AUSGABE DER ELLINIKA-ZEITSCHRIFT IST DA!ELLINIKA ist eine Zeitschrift für Griechisch-Lernende und Griechinnen und Griechen im AuslandMit viel Liebe und Leidenschaft für Griechenland und die griechische Sprache gibt seit vielen Jahren ein griechisch-schweizer Ehepaar die Zeitschrift Ellinika heraus. Nun ist die neue Ausgabe Nr. 8 "Mein Griechenland" fertig. Der Verkauf der einen Ausgabe ermöglicht es, die nächste zu planen.Möchten Sie Ihr Griechisch verbessern oder kennen Sie jemanden, der dies möchte?Die Zeitschrift ELLINIKA richtet sich an Griechisch-Lernende wie z.B. Griechenland-Fans, Partner von GriechInnen als auch an Griechinnen und Griechen, die im Ausland leben.Die Beiträge sind fast alle in griechischer Sprache geschrieben. Im Anhang werden schwierigere Wörter aus den Texten mehrsprachig übersetzt. Hierdurch können Sie Ihren Wortschatz erweitern. BITTE WEITERSAGEN!● Bestellmöglichkeit:E-Mail: Ellinika@gmx.deWichtig: Bitte auch bei Bestellungen per Post immer eine E-Mail-Adresse als Kontaktmöglichkeit und für den Versand der Rechnung angeben.● Ausgabe Nr.8 erhalten Sie für 10 Euro, Ausgaben Nr.5 und Nr.7 erhalten Sie für 7 Euro pro Exemplar:a) Für Deutschland: zzgl. 2 Euro für Porto und Versand. Bei 2 Exemplaren zzgl. 2,50 Euro für Porto und Versand.b) andere EU-Staaten: zzgl. 4,50 Euro für Porto und Versand. Bei 2 Exemplaren zzgl. 7,50 Euro für Porto und Versand.● Angebot:Wenn Sie 3 Exemplare bestellen, erhalten Sie 10% Rabatt auf den Verkaufspreis (zzgl. Porto)a) Für Deutschland: Bei 3 Exemplaren zzgl. 3,50 Euro für Porto und Versand.b) andere EU-Staaten: Bei 3 Exemplaren zzgl. 10,50 Euro für Porto und Versand.Herzliche GrüßeGerhardvom Ellinika-Team



