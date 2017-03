Die Zeit verstreicht im Nu! Die Zeit sinnvoll nutzen!

(fair-NEWS) Wie viel Zeit dem Menschen auf dieser Welt bleibt bestimmt der Mensch in der Regel nicht selbst. Der Zeitpunkt des Gehens ist eine Überraschung. Umso wichtiger ist es, jederzeit vorbereitet zu sein. Dazu gehört auch ein erfüllendes Leben zu leben, so dass man sich im Angesicht des nähernden Todes keine Vorwürfe machen muss was man alles nicht getan hat im Leben. Ein erfüllendes Leben erfordert die Annahme seines Selbst und die Auseinandersetzung mit den ganz individuellen Herzensangelegenheiten. Eine Loslösung von äußeren Einwirkungen ist notwendig, um auf sich selbst hören zu können. Gesellschaftsbilder, Meinungen und alte Konditionierungen müssen durchbrochen werden, so dass die eigene Kreativität zum Vorschein kommen kann. Ein maßgeschneidertes inneres Wertesystem macht standhaft und ermöglicht persönliches Wachstum. Die Übernahme der Eigenverantwortung für das anvertraute Leben ist die Voraussetzung dafür, dass man selbst Lenker seines Lebens ist. Es ist nie zu spät die Zügel in die eigenen Hände zu nehmen. Besser spät als nie. Am Ende zählt nur, ob das geschenkte Leben gelebt wurde oder ob die geschenkte Zeit nur nutzlos abgesessen wurde. Genau in diesem Moment besteht die Möglichkeit der Veränderung und der Hinwendung zum Leben. Jederzeit ist man dazu eingeladen wach zu werden. Dieses eine Leben will gelebt werden. Einfach Mensch sein und dem Leben Vertrauen schenken. Zu schnell vergeht die Zeit, als das man auf den richtigen Zeitpunkt warten könnte. Warten ist ein Hinausschieben des wahren Lebens. Unter dem Gesichtspunkt wird es immer beim Warten bleiben. Aber die Veränderung muss jetzt sein, um sie auch garantiert erleben zu können. Das ganze Leben ist fließend, wenn es aktiv gelebt wird und notwendige Herausforderungen angenommen werden. Das Leben will bejahend angenommen werden, so wird man irgendwann bejahend und erleichtert zurückblicken können.



Bernd Rehme