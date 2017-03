(fair-NEWS)

Düsseldorf, 15. März 2017. Als klassischer Pauschalreiseveranstalter ist Anex Tour ab sofort unter seinem Veranstalterkürzel ANEX in Bistro verfügbar. Gleiches gilt für alle anderen gängigen Buchungssysteme. Das zum Start des Pauschalreiseveranstalters vorübergehend eingestellte dynamische Veranstalterkürzel DAF wird in Kürze abgeschaltet.„Unseren Reisebüropartnern präsentieren wir uns in Bistro jetzt dort, wo wir als Pauschalreiseveranstalter auch ganz klassisch hingehören. Unsere durchgängige Wertschöpfungskette ist dabei die Grundlage für unser vielfältiges Pauschalreiseangebot. Vom eigenen Hoteleinkauf und der engen Verbindung zur eigenen Fluggesellschaft bis hin zum Transfer und den unternehmenseigenen Zielgebietsagenturen erwarten unsere gemeinsamen Gäste Urlaub aus einer Hand“, so Carsten Burgmann, Direktor Vertrieb von Anex Tour.



Bildinformation: Anex Tour ab sofort unter VA-Kürzel ANEX in Bistro buchbar