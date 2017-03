San Jose (Kalifornien) beauftragt global communication experts mit PR und Repräsentanz

(fair-NEWS)

Frankfurt, 15. März 2017 – Das kalifornische San Jose beauftragt ab sofort die Frankfurter Agentur global communication experts (GCE) mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Repräsentanz im deutschsprachigen Markt. Im Fokus stehen die Bekanntheitssteigerung und Marktentwicklung durch PR- und Marketing-Aktivitäten, Kontaktpflege und -ausbau zu Reiseveranstaltern, Reisebüros, touristischen Kooperationspartnern und Endverbrauchern sowie die Zusammenarbeit mit Partnern der Luftfahrtindustrie.Laura Chmielewski, Vice President Marketing & Communications im Team San Jose: „global communication experts hat uns mit ihrer Kreativität, Kompetenz, Erfahrung und hervorragenden Kontakten überzeugt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Bekanntheit unser trendigen Stadt im Sillicon Valley und der gesamten Region weiter erhöhen können, um mehr Besucher im deutschsprachigen Raum anzuziehen. Wir wollen zeigen, das San Jose nicht nur als Apple Hometown interessant ist, sondern darüber hinaus für alle, die sich für Zukunft und Technologie, aber auch für Natur und Genuss interessieren. Bei der Vermarktung hilft uns die gute Anbindung dank des Lufthansa Non-Stop Flugs von Frankfurt sehr.“Die Aufgabe der Agentur wird darin bestehen, das vielfältige Angebot der drittgrößten Stadt Kaliforniens und der umliegenden Region bekannter zu machen und neue Kundengruppen anzusprechen, um damit die touristische Entwicklung zu fördern. San Jose liegt am Südende der San Francisco Bay und ist Verwaltungssitz des Santa Clara County. Bekannt ist die Stadt als „The Capital of Silicon Valley“, also Hauptstadt des Silicon Valley, was ihrer Lage innerhalb der informellen Grenzen dieses weltweit bedeutendsten Standorts der IT- und High-Tech-Industrie geschuldet ist. Gleichzeitig profitiert San Jose auch von der unmittelbaren Nähe zu den Küstenregionen Monterey Bay, Big Sur und Santa Cruz sowie zu einem der wichtigsten Nationalparks der USA, dem Yosemite National Park. Vom Norman Y. Mineta San Jose International Airport aus sind alle wichtigen amerikanischen Drehkreuze erreichbar, von Deutschland aus besteht eine Direktverbindung von Frankfurt am Main fünf Mal pro Woche.„Wir freuen uns sehr, von nun an das Team San Jose dabei unterstützen zu können, die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung für diese vielfaltige Destination mit großem Potenzial und einem interessanten Kultur-, Tech-, Natur- und Outdoor-Angebot mit PR, Marketing und Vertriebsaktivitäten weiter auszubauen und so den Anteil deutschsprachiger Besucher zu steigern“, so Agentur-Geschäftsführerin Dorothea Hohn.



Bildinformation: San Jose (Kalifornien) beauftragt global communication experts mit PR und Repräsentanz