Umbruch belastet das Finanzwesen

Die Zukunftsszenarien für die klassischen Teilnehmer des Finanzmarktes gestalten sich derzeit eher düster. Null- und Niedrigzins, die immer schneller um sich greifende Digitalisierung und heftiger Wettbewerb durch FinTechs: Es geht ans Geschäft. Das Management der Konzernspitzen nimmt die globale Entwicklung des Finanz-Kerngeschäfts unter die Lupe und arbeitet an neuen Perspektiven. Doch was tun die regional arbeitenden Niederlassungen, die wie Mittelständler aufgestellt sind? Trust & Competence schafft mit ProMoney einen lohnenden Beratungsansatz für die Beschaffung.Vor Ort treffen der Wandel und seine Konsequenzen unmittelbar auf die bisherige Denkweise. Man schaut sich nach Methoden um, um Margen halbwegs positiv zu halten. Doch bis globale Konzernentscheidungen zu einem entscheidenden Richtungswechsel heranreifen, geht Zeit ins Land. Pragmatische Soforthilfe ist gefragt.In der Vergangenheit blieben manche Unternehmensbereiche und deren Potenziale unbeachtet und somit ungenutzt. Nicht ungewöhnlich, dass die Beschaffung es nicht bis ins Rampenlicht geschafft hat. Doch dieser Sektor zählt insbesondere bei regional agierenden Marktteilnehmern zu den Chancengebern. Überdenkt man allein Oberbegriffe wie Gebäudemanagement mit den dort angegliederten Dienstleistungen, Energieeinkauf oder auch Bürotechnik, dann wird schnell deutlich, dass die Deckung der Bedarfe hier durchaus Potenziale in sich trägt. Weitere Beschaffungsfelder kommen hinzu. Summa summarum erfordert dies Gesamtbudgets für die Beschaffung – insbesondere im indirekten Einkauf – die nicht unerheblich zu Buche schlagen.Trust & Competence setzt hier an. Die Einkaufsspezialisten haben mit ProMoney ein handliches Maßnahmenpaket geschnürt, das auf die Bedürfnisse von Banken zugeschnitten ist. Es nimmt unterschiedliche Einkaufsfelder in den Fokus. ProMoney geht gezielt und umfänglich auf diejenigen Bereiche ein, die in der Branche ‚Geld‘ erfahrungsgemäß aussichtsreiche Ansatzpunkte enthalten.Spezialwissen vs. VollbeschäftigungAuch Banken setzen für die Beschaffung nicht mehr Personal ein als im Tagesgeschäft erforderlich. Für die Entwicklung von Optimierungsprojekten bleibt bei Vollbeschäftigung in aller Regel viel zu wenig Zeit. Das betrifft vor allem den indirekten Einkauf.Trust & Competence nimmt sich als externe Fachabteilung einen festgelegten Bereich vor, analysiert und arbeitet die Potenziale heraus und begleitet den Kunden schließlich bei der Umsetzung. Dabei geht es vor allem darum, belastbare Strukturen zu schaffen und in Tiefen vorzudringen, die ohne spezialisiertes Wissen kaum bis gar nicht erreichbar wären, um hier Potenziale komplett auszuschöpfen.ProMoney bündelt als Produkt zwei Jahrzehnte voller Projekterfahrung, Best-Practices und Umsetzungssicherheit. Im Ergebnis bringt ProMoney in vergleichsweise kurzer Zeit neue Spielräume in fix geglaubte Budgets – frische Mittel für Investitionen und in jedem Fall ein Plus an Erträgen.



Bildinformation: Der Einkauf im Finanzwesen birgt Potenziale. Sie lassen sich oft bereits kurzfristig erschließen. Foto: Traumbild, fotolia