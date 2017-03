Segera launcht Yoga- und Meditations-Retreat

(fair-NEWS)

Johannesburg, März 2017: Segera, das exklusive Retreat von Wilderness Safaris in Kenia, lädt Gäste vom 22. bis 27. Mai 2017 zur exklusiven ‘Sacred Safari‘ ein. Bei dem exklusiven Erlebnis werden die international renommierten Healing Artists Jodina Carey und Andrew Clark Gäste des Retreats durch eine Woche Yoga, Meditation und erholsamen Klangschalenbädern führen, umgeben vom botanischen Garten des Segera Retreat und 20.000 Hektar unberührter afrikanischer Wildnis.Heilung in atemberaubender Wildnis"Wir freuen uns, holistische Heiler eines so hohen Standards in Segera begrüßen zu dürfen. Sowohl Jodina als auch Andrew verkörpern die Kultur des Wohlbefindens, die wir permanent anstreben. Wir sind uns sicher, dass wir die ideale Umgebung inmitten atemberaubender Wildnis bieten können, in der unsere Gäste sich inspirieren lassen und regenerieren können", so General Manager Jens Kozany.Produkte aus eigener HerstellungEine Reihe von Behandlungen und Massagen können in privater Atmosphäre der eigenen Gästevillen oder in Segeras Wohlfühloase genossen werden. Dazu gehören hausgemachte Scrubs aus Ölen gemischt mit handverlesenen Kräutern aus dem Garten, Ganzkörperpackungen und Detox-Behandlungen mit lokal angebauten Zutaten. Segeras eigener Bio-Bauernhof bietet täglich frische Produkte für nahrhafte und köstliche Menüs mit frischen Säften, Salaten, Smoothies und Speisen angepasst an alle Ernährungsbedürfnisse.Holistisches Wellness-Safari-ErlebnisAbgesehen von den täglichen Sacred Safari-Aktivitäten, zu denen Yoga auf Outdoor-Meditationsdecks, organische Spa-Behandlungen und Massagen sowie erholsameKlangheilungssitzungen zählen, können Gäste viele weitere einzigartige Erlebnissegenießen: beruhigende Spaziergänge durch Segeras exotische Gärten, die Resort-eigenezeitgenössische Kunstsammlung, ein Pilates Studio, der solarbetriebene Razul SteamTower, opulente Picknicks am Fluss, Tiersafaris und Besuche der zahlreichen CommunityProjekte von Segera. "Alle diese Elemente zusammen garantieren eine unvergesslicheWoche der Heilung in der Wildnis Afrikas – eine Chance, Geist, Körper und Seele wiedermit der Natur zu verbinden und sich von Luxus, Frieden und Schönheit der UmgebungSegeras inspirieren zu lassen", so Jens Kozany.Die Kraft der Meditation mit Yoga und KlangschalenSeit 15 Jahren gibt Jodina Carey Yoga- und Meditationsunterricht. Ihr Flowintuit™Yogaunterricht besitzt einen integrativen Ansatz zur Stabilisierung von Körper und Geist beigleichzeitiger Einbindung feinfühliger Körperlehre. Sie bildet einen Meditationsraum für dieSchüler, um den Körper durch Slow-Flow Bewegungspraktiken, Yoga, Atmungsübungen undKlang mit dem Rhythmus der Natur in Einklang zu bringen. Andrew Clark ist aufAufmerksamkeits- und Meditationspraktiken spezialisiert. Dabei vereint er altertümlichesWissen über Klangheilung mit modernen kristallinen Instrumenten sowie sein natürlichesTalent zu Heilen und Musizieren.Nachhaltiger Rückzugsort mit der Essenz AfrikasSegera ist ein Naturschutzgebiet, das sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Dies wirddurch ein sensibles Gleichgewicht der 4C – Umweltschutz, Gemeinschaft, Kultur und Handel(Conservation, Community, Culture, Commerce) – erreicht. Das Retreat liegt am Fuß des Mount Kenya und bietet eine inspirierende Kulisse für ein einzigartiges Safarierlebnis ganz im Zeichen Afrikas: Freiheit, spektakuläre Weite, ungezähmte Fauna und faszinierendeBegegnungen mit afrikanischer Kunst und Tradition.Für weitere Informationen über Segeras Sacred Safari, klicken Sie hier.