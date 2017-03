Usedomer Rock-­‐Poet Arno Zillmer live im ART Stalker

(fair-NEWS)

ARNO ZILLMER - OstWestRockSein Tagebuch ist ein Geschichtsbuch der deutschen Rockmusik!Beginnend mit den Liedern, die er als kleiner Junge im Radio gehört hatte, über die Zeit in der er anfing Songs zu schreiben, bis hin zu den Momenten, in denen er sich mit seinen größten Idolen zusammen auf einer Bühne wiederfand und seine eigenen Hits sang.Der Usedomer Rock-­‐Poet Arno Zillmer begeistert sein Publikum durch seine Leidenschaft und sein Gespür für die Dinge, die den Menschen wichtig sind.Auch nach 25 Jahren wissen die Deutschen in Ost und West nicht viel übereinander. Es gibt Bands, die für ihn Helden waren, die aber die Kollegen aus dem Westen überhaupt nicht kennen.Nach seinem Album „arno. der wanderer“ (2012), was ihn in die deutschen und die belgischen Airplay-­‐Charts führte, als Vorband auf die Bühne von Karat, Nena und Udo Lindenberg, und einer musikalischen Reise in die Metropolen London, Wien, Warschau und Tokio, entstand das Projekt: „OstWestRock“ bei dem Arno seine Songs singt und seine Lieblingskünstler neu interpretiert, um sie zu einer Zeitreise durch die Geschichte der deutschen Rockmusik verschmelzen zu lassen.Das Album „Arno Zillmer / OstWestRock“ wird den Startschuss geben für eine Serie von musikalischen Geschichtsbüchern...Rio Reiser – Für immer und Dich Karussell – Als ich fortgingSilly – Asyl im Paradies Udo Lindenberg – Ich lieb Dich überhaupt nicht mehr Karat – Über sieben Brücken Wolfsheim – Kein zurück...und sein eigener neuer Smash-­‐Hit wird endlich Frieden schließen mit unseren Erinnerungen:Es ist so schön, dass Du älter geworden bist!www.arno-musik.dehttps://youtu.be/VAJeK-yolwkhttps://youtu.be/GS3DjPVv-NoSonntag 09.04.2017Beginn: 19:30 UhrVVK: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Arno Zillmer