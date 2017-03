NAKED! live in Berlin Charlottenburg

(fair-NEWS)

NAKED! (Britpop / Garage)Support Act: Jordi Kuragari (Melodic Rock / Art Rock)NAKED! präsentieren endlich ihr Album „A Crack In The Brick“ auf Setalight Records. Das gelungene Debut ist im Merseybeat und Rock’n’Roll angesiedelt, setzt darüber hinaus aber auch Akzente in Psychedelic, Pop und dem harten Ende des Mod Sounds. Die Band überrascht durch ihr ausgereiftes Repertoire und bringt jede Veranstaltung zum Kochen.Hier treffen Beatles, Stones und The Who zusammen und zeigen, wo gute Rock Musik ihre Wurzeln hat. Call it Britpop / Garage!http://naked-band.comwww.youtube.com/watch?v=C9wKLb07hU8www.youtube..com/watch?v=HuHjykEzbHoSupport act: Jordi KuragariKuragari (japanisch für Dunkelheit) ist sicherlich einer von vielen Begriffen, um die von sphärischen Gitarren getragenen Kompositionen und Klangwelten von Jordi Kuragari zu beschreiben. Dabei zeigt er sowohl als Songwriter wie auch als Komponist und Produzent seine Stärken und Vorlieben: neben Rock und Alternative sind vor allem Progressive Rock und Soundtracks wichtige Inspirationen für seine Musik.www.jordikuragari.dewww.youtube.com/watch?v=pMQBOT54fQQwww.youtube.com/watch?v=06gsrPd7xNkwww.youtube.com/watch?v=baN2Zmo-MXQDonnerstag 13.04.2017Beginn: 20:00 UhrVVK: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: NAKED!