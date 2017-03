Anne Pe entführt in märchenhafte Sphären

(fair-NEWS)

Anne Pe ist eine Singer/Songwriterin aus dem Schwarzwald.Mit 21 zog es sie - nach neun Monaten Reisen und Arbeiten in Australien - Ende der 90er nach Berlin. Sieben Jahre blieb sie dort - lange genug um erste eigene Songs zu schreiben, als Straßenmusikerin durch Ostberliner Kneipen zu tingeln, erste Demos aufzunehmen und eine Ausbildung zur Musiktherapeutin zu machen.Dem Wald und der Berge wegen hat sie sich unter anderem wieder für Südwestdeutschland entschieden, wo sie heute auch wohnt. Ihre schönen, zarten Songideen hat sie mit 70er Jahre-Spirit in eine Reihe (neuer und alter) Songs verwoben, um uns in märchenhafte Sphären zu entführen. Ihre meist englischsprachigen Lieder handeln von tiefen, aufrichtigen Gefühlen, von Sehnsüchten und einer besonderen Sensibilität, die mal hoffnungsvoll, mal melancholisch, mal naturverbunden aufleuchtet.Vor anderthalb Jahren ist daraus ist ihre lang ersehnte Debut EP „Seagull“ entstanden. „Wo wohnt die? Das klingt nach London“, so das Feedback eines ersten Testhörers. Kein Wunder also, dass zwei der vier Songs der EP im UK Songwriting Contest im Halbfinale landeten. Produziert hat es Chris Német und ihm scheint jene Producer-Finesse gelungen zu sein, die der gelegentlichen Enttäuschung beim Hören einer CD nach einem charmanten, kleinen Livekonzert vorbeugt: Indie Folkanmutender Songsound, interessant instrumentiert, aber ohne die kraftvolle Poesie der Lyrics zu verdecken.Diesen Sommer wird nun endlich ihr ganzes Album erscheinen. Einer der neuen Songs war unter den Finalisten im UK Songwriting Contest 2016; fünf andere haben es wieder bis zu den semi-finals geschafft.Musik einer Songwriterin, die mit Gefühlen, Worten und Klängen eine Mischung aus mystischen und persönlichen Urbildern zeichnet.www.facebook.com/AnnePeMusic/https://soundcloud.com/anne-pe-1www.youtube.com/watch?v=6KfxSiSpH-Iwww.youtube.com/watch?v=IAAOzrYgMOUDonnerstag 20.04.2017Beginn: 20:30 UhrVorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de



Bildinformation: Anne Pe