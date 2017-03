Taskworld veröffentlicht neue mobile Projektmanagement-App mit Chat

(fair-NEWS)

Taskworld veröffentlicht neue mobile Projektmanagement-App mit ChatLeistungsstarke Mobile-App kommt mit visuellen Boards, Task-Management, Team-Messaging, Projektmanagement sowie Analytik.New York, USA - Die führende Projektmanagement-App Taskworld hat heute die Markteinführung seiner neuen Mobile-App bekannt gegeben. Die App fasst Dateien, Tasks, Nachrichten sowie Analytik an einem sicheren Ort zusammen und ermöglicht die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Freunden, Kollegen oder Kunden auf der ganzen Welt, egal ob man sich im Büro befindet oder gerade unterwegs ist."Die Nutzung von populären Chat-Apps wie WhatsApp, Telegram stellt für die Kommunikation im Team oder in Unternehmen eine ernsthafte Gefahr mit erheblichen Risiken dar", so Anri Digholm, VP (Engineering) bei Taskworld. "Man hat wenig oder gar keine Kontrolle darüber, wer was sieht. Das Löschen einer Chat-Gruppe zum Beispiel kann einen irreversiblen Datenverlust zur Folge haben. Die Suche nach älteren Nachrichten, Dateien oder Telefonnummern, ist aufgrund der sehr begrenzten Suchoptionen und einem Mangel an Kontext nicht oder nur sehr schwer bei diesen Chat-Apps möglich."Taskworld löst alle diese Probleme. Das Risiko eines Datenverlustes ist ausgeschlossen, da alle Daten und Tasks an einem sicheren Ort gespeichert werden, anstatt auf verschiedene Cloud-Speicherdienste verteilt zu sein. Monate alte Dateien, werden in Sekunden wieder gefunden. Mit Taskworld kann man Datenschutzeinstellungen für jedes Projekt separat anpassen. Dies stellt sicher, dass sensitive Daten, die ausschließlich Managern vorenthalten sind nicht in die Öffentlichkeit gelangen, Informationen zur nächsten Firmenparty jedoch für alle Mitglieder im Workspace einsehbar sind.Dies ist besonders hilfreich und praktisch für Mitarbeiter, welche sich an verschiedenen Standorten aufhalten und miteinander kommunizieren und arbeiten müssen. Laut dem Bericht “Future HR Trends 2015”, ist es fast 50 Prozent aller Manager in den USA, Großbritannien und Deutschland gestattet, außerhalb ihres Büros zu arbeiten - ein Trend der längst nicht mehr aufzuhalten ist."Mitarbeiter und Manager überwachen immer mehrere Projekte und Tasks gleichzeitig und sind zumeist nicht im Büro oder in der Firmenzentrale", sagt Fred Mouawad, CEO von Taskworld. "Wir haben die neue mobile-App von Taskworld so gestaltet, dass sie Teams dabei hilft, Fristen einzuhalten, auch wenn sie unterwegs sind, Tasks zuzuweisen, die Übersicht über den Fortschritt aller Tasks oder Projekte nicht zu verlieren und im stetigen Kontakt zu den Mitarbeitern und Teammitgliedern bleiben zu können. So steht dann mehr Zeit zur Verfügung, Arbeiten zu erledigen und außerdem das Risiko zu minimieren Deadlines zu verpassen oder Tasks vergessen."Die neue Taskworld Mobile-App, erhältlich für iOS und Android Geräte, bietet die wohl kompletteste Task- und Projektmanagement Applikation für Smartphones:- Enterprise Messaging - Mit der neuen Mobile-App von Taskword können Direktnachrichten oder Kommentare verschickt werden, private sowie öffentliche Kanäle erstellt werden, Kollegen per Namen erwähnt werden um Push-Benachrichtigungen zu erhalten sowie Dateien geteilt werden - Kommunikation mit Kontext. Sie zeigt an, ob und von wem Nachrichten gelesen wurden, dies spart Zeit intensives nachfragen. Alle Nachrichten und Dateien sind sicher vor den Zugriffen Dritter, ganz im Gegensatz zu gängigen Chat-Applikationen.- Blitzschnelle Synchronisation - Taskworld’s Mobile-App und Desktop-Anwendung gewährleisten eine ständige Synchronisation. Alle Änderungen, die in einem Gerät vorgenommen werden, werden direkt auch in allen anderen vollzogen, ohne jegliche Zeitverzögerung oder Datenverlust, schnell und zuverlässig.- Visuelle Tasks Boards - Die Mobile-App stellt nun auch die bei Taskworld Nutzern beliebten visuellen Tasks Boards zur Verfügung. Task-Erstellung, Zuweisung oder das organisieren von Projekten das alles ist nun möglich.- Push-Benachrichtigungen und Erinnerungen - Es ist nicht nötig, dass die Mobile-App ständig aktiv ist. Taskworld informiert per Push-Benachrichtigung über eingegangene Direktnachrichten, Task-Updates oder Kommentare. Es ist außerdem möglich, auszuwählen, welche Benachrichtigungen man erhalten möchte. Push-Benachrichtigungen sind praktische Helfer zum Beispiel bei Anfragen von Kollegen, bei Problemen jeglicher Art, Kunden-Feedback oder Erinnerungen zu überfällig Tasks.- Gleiche Arbeitsabläufe auf allen Plattformen - Die neue Taskworld Mobile-App funktioniert genauso wie die Desktop-Anwendung. Sobald man sich an die Nutzung der Desktop-App gewöhnt hat, ist der Übergang zur Mobile-App unkompliziert und nahtlos.- Alle Funktionen der Desktop-Anwendung auch in der Mobile-App - Projekt-Analytik, Chat, Files, Kommentare, visuelle Boards, Projektmanagement und und und. Im Gegensatz zu vielen anderen Mobile-Apps die zumeist nur ein Schatten der Desktop-Anwendung darstellen, bietet Taskworld’s Mobile-App alle Funktionen der Desktop-Anwendung an.Abonnements für Taskworld starten bei $ 8 pro Lizenz/Monat (ca. Euro 7.45). Es steht eine kostenlose Testversion für 15 Tage zur Verfügung und das Herunterladen der Mobile-App ist kostenlos. Die Plattform ist komplett in Deutscher Sprache erhältlich und es steht außerdem ein Deutschsprachiger Kundenservice für Fragen jeglicher Art telefonisch und per Email zur Verfügung. Detaillierte Informationen zu Taskworld, gibt es unter https://www.taskworld.com/de/ sowie auf LinkedIn, Facebook und Twitter.



Bildinformation: Taskworld veröffentlicht neue mobile Projektmanagement-App mit Chat