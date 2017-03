Gerücht aus China: Badebier soll gegen Haarausfall helfen

(fair-NEWS) Immer wieder erreichen die Klosterbrauerei Neuzelle Berichte darüber, dass Badebier in China als Wundermittel gegen Haarausfall gepriesen wird. Die chinesischen Handelspartner haben dazu mittlerweile sogar eine Anleitung zur Anwendung weitergereicht. Wichtig sei vor allem die regelmäßige Anwendung über einen längeren Zeitraum.



Geschäftsführer Fritsche zeigt sich überrascht: „Schon oft waren chinesische Besucher bei uns in der Brauerei, darunter Importeure, Händler und Filmteams.“ Dass es aber mal so einen Hype um eines der Produkte geben würde, wäre nicht zu erwarten gewesen. Die Gäste erfahren zwar von den vielen verschiedenen Produkten, wie auch dem Bade- und Anti Aging Bier, der Geschichte der Brauerei, vom Bierkrieg und der Segnung des berühmten Schwarzen Abtes, doch würden die Produkte nicht mit Heilsversprechen jeglicher Art angepriesen. Dennoch kommt es vor, dass Filmemacher die Geschichten verändern oder ergänzen. Erst kürzlich wurde im US-Fernsehen ein humorvoll überspitzter Beitrag ausgestrahlt, in dem über die Wirkung des Anti Aging Bieres wild spekuliert wurde. So wurde auch aus China berichtet, dass das Badebier mehrfach in filmischen Beiträgen zu sehen gewesen sei. Einer dieser Filme ist unter folgendem Link zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=9Vgq2Uq16M0



Gegenüber der angeblichen Wunderwirkung zeigt sich die Brauerei sehr zurückhaltend, allerdings sei das Badebier zumindest frei von den vielen fragwürdigen Substanzen, wie sie in vielen industriellen Produkten heute zum Einsatz kommen.

Als Badezusatz wird es zudem auch verkauft und im Bierbad Hotel „Kummerower Hof“ ganz in der Nähe der Brauerei werden Wellness-Arrangements rund um ein wohltuendes Bierbad angeboten. Die Kohlensäure soll die Durchblutung anregen und Poren öffnen, Hopfen antiseptisch und ausgleichend wirken, die Hefen nährend und pflegend.

Generell hat Bier als Schönheitsmittel eine lange Tradition und immer wieder wird das Thema auch von diversen Zeitschriften aufgegriffen. Wenn Haare oder Haut mit dem Badebier gepflegt werden, sind also durchaus Wirkungen zu erwarten, nur keine Wunder?



