ediware UG (haftungsbeschränkt) erhält Zertifikat der Initiative Mittelstand

Unser Produkt ediwareDDI konnte beim diesjährigen Innovationspreis-IT, der von der Initiative Mittelstand vergeben wird, überzeugen. Hierbei werden jedes Jahr Unternehmen ausgezeichnet, die innovative und effiziente IT-Lösungen für den Mittelstand entwickeln.ediwareDDI beeindruckte die Fachjury und erhielt das Zertifikat Best of 2017 womit es zu den innovativsten Lösungen im Bereich e-commerce gehört.Bei ediwareDDI handelt es sich um ein Modell, das den vollautomatischen Ablauf des Geschäftsdatenaustausches von einem ERP-System in ein anderes, externes ERP-System abbildet. Dieses erfolgt in 5 Schritten:1. Export der Belegdaten aus der Warenwirtschaft bzw. dem ERP-System2. Konvertierung in ein standardisiertes und etabliertes Datenformat, wie EANCOM, EDITEC oder ZUGFeRD3. Übertragung der Daten per AS2, also über das Internet - in Echtzeit! Bei Nutzung des ZUGFeRD-Standard alternativ auch per eMail4. Konvertierung der übertragenen EDI-Daten beim Empfänger in das ediware-ASCII-Format oder optional in ein individuelles Importformat5. Import der Belegdaten in die Warenwirtschaft bzw. das ERP-SystemIn den Schritten 2 bis 4 findet dabei unsere Software ediwareBOX Anwendung. Sie beinhaltet einen EDI-Konverter und einen AS2-Connector, die auch, sofern gewünscht, unabhängig voneinander genutzt werden können.Die Im- und Export-Schnittstellen in den Schritten 1 und 5 werden von unseren bestehenden und zukünftigen Softwarepartnern zur Verfügung gestellt, wodurch die Anbindung von ediwareDDI an jedes ERP- oder Warenwirtschaftssystem realisiert werden kann.Informationen zum Innovationspreis-IT unter www.innovationspreis-it.de