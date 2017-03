Toshiba Portégé X30 und Tecra X40: Zwei neue ultradünne Premium Business-Notebook-Serien

(fair-NEWS)

Neuss, 16. März 2017 – Die Toshiba Europe GmbH kündigt heute die neuen Portégé X30- und Tecra X40-Notebook-Serien an und erweitert damit ihr Portfolio an ultradünnen Premium-Notebooks. Die eleganten und leistungsfähigen Business-Geräte überzeugen durch ihr außergewöhnlich schlankes, leichtes Design. Ausgestattet mit den neuesten Intel® Core™ Prozessoren der siebten Generation, Windows 10 Pro, einem robusten, besonders stoßfesten Magnesium-Gehäuse sowie der Hybrid Cooling Technologie sind die Geräte auf maximale Leistung bei niedrigem Energieverbrauch ausgelegt. Für eine edle Optik sorgt das Onyx-blaue Chassis mit hellgoldenen Scharnieren und Hairline-Finish.Die neuen Notebooks richten sich an anspruchsvolle Business-Anwender und sind voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 in Deutschland erhältlich.„Mit der Erweiterung unseres Notebook-Portfolios zeigen wir einmal mehr, dass wir für unsere Business-Partner innovative Produkte entwickeln, die keine Kompromisse in punkto Leistung, Zuverlässigkeit, Akkulaufzeit und Langlebigkeit eingehen“, so Jörg Schmidt, Head of B2B PC, Digital Products & Services Company Central Europe, bei der Toshiba Europe GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Der Portégé X30 und die Tecra X40 sind die jüngsten Ergebnisse des Toshiba eigenen Produktionsprozesses. Dabei bündeln wir unsere Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich Mobile Computing und realisieren jeden Schritt der Produktentwicklung im eigenen Haus – vom Design über die Herstellung bis hin zu umfangreichen Leistungstests.“Leicht, dünn und ultramobilIm mobilen Einsatz überzeugt die Tecra X40 mit ihrem 14 Zoll (35,6 cm) großen Bildschirm, einer Bauhöhe von schlanken 16,9 Millimetern und einem Gewicht von lediglich 1,25 Kilogramm. Der Portégé X30 bringt eine Bildschirmdiagonale von kompakten 13,3 Zoll (33,8 cm) mit. Das Gehäuse des 1,05 Kilogramm leichten Fliegengewichts ist nur 15,9 Millimeter hoch. Mit diesen Werten ist der Portégé X30 sogar nochmals 11 Prozent dünner und 13 Prozent leichter als der im Handel verfügbare Toshiba Portégé Z20t-C1.Komfortabel und leistungsstarkEingebettet in ihr ultra-dünnes Design integrieren der Portégé X30 und die Tecra X40 eine leistungsfähige PCI Express SSD (Peripheral Component Interconnect Express Solid State Disk) und einen besonders schnellen DDR4 Arbeitsspeicher. Hochwertige harman/kardon® Stereo-Lautsprecher und DTS Sound™ Software sorgen für eine überragende Klangqualität. Beide Notebooks verfügen über ein entspiegeltes Full-HD-Display, das optional mit In-Cell Touch Technologie erhältlich ist und mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten sowie einem weiten Betrachtungswinkel ausgesprochen scharfe Bilder zeigt. Für komfortables Tippen, auch bei schlechten Lichtverhältnissen, sorgt die hintergrundbeleuchtete Tastatur.Durch und durch sicherUm die Sicherheit unternehmenskritischer Daten zu gewährleisten, verfügen der Portégé X30 und die Tecra X40 über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, wie zum Beispiel über das SecurePad™ mit Fingerabdruckleser oder eine optional erhältlichen IR-Kamera für die Gesichtserkennung, die Windows Hello und Intel® Authenticate unterstützt. Ein zentrales Sicherheitsmerkmal der Toshiba Business Notebooks ist zudem das selbstentwickelte BIOS, das den unerlaubten Zugriff durch Dritte ausschließt.Toshiba Reliability GuaranteeUm die unternehmerische Planungssicherheit zu gewährleisten, profitieren Anwender bei den neuen Geräten von der einzigartigen Toshiba Reliability Guarantee2. Sollte das Gerät im ersten Jahr nach Kauf zum Garantiefall werden, erhält der Kunde sowohl den vollen Kaufpreis des Notebooks als auch das kostenlos reparierte Gerät zurück. Hierfür ist lediglich eine Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb des Geräts nötig.Anschlussvielfalt inklusive Toshiba Thunderbolt 3 DockDer Portégé X30 und die Tecra X40 bringen ab Werk eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten mit und sind zusätzlich mit einer Reihe an Toshiba Adaptern erweiterbar. So ausgestattet eignen sie sich für unterschiedliche Nutzungsszenarien – ob im mobilen oder stationären Einsatz. Beide Notebooks sind mit allen wichtigen Schnittstellen bestückt, darunter dem USB Typ-C™ Anschluss3, einem USB 3.0- sowie einem HDMI-Port und einem MicroSD-Slot. Zudem verfügen sie über einen integrierten SmartCard Reader. Für noch mehr Bedienkomfort und Anschlussvielfalt lassen sich die Geräte mit dem Toshiba Thunderbolt 3 Dock verbinden.In Kürze wird auch Wireless Wide Area Network (WWAN) auf diesen Toshiba Business Notebooks verfügbar sein.1 Das Gewicht kann je nach Produktkonfiguration, Komponenten der Zulieferer, Veränderungen im Herstellungsprozess sowie anderen Faktoren variieren.2 Weitere Information sind unter www.toshiba.de/reliability verfügbar3 USB Type-C. Die höchstmögliche, theoretische Transferrate eines Universal Serial Bus (USB) Type-C beträgt laut Spezifikationen 10 Gbit/s. Die tatsächliche Übertragungsrate hängt jedoch von den Systemkonfigurationen und anderen Faktoren ab.



Bildinformation: Portege X30