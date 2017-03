SELBSTWERT-Seminar: Praktische Umsetzung und Vertiefung in Baden-Baden

(fair-NEWS)

Jetzt buchen!DO, 30.03.2017, VHS Baden-Baden:"SELBSTWERT-Seminar: Praktische Umsetzung und Vertiefung"(VHS-Kurs-Nummer 171A099)Seminarleitung:die Coaches und TransformationstherapeutenGerhard Kilian M.A. + Manuela KajetanczykWenn Sie sich schon selbst eingehend mit den Themen "Selbstwert und Selbstliebe" beschäftigt haben oder bereits unser Seminar "Selbstwert I" besucht haben, bietet Ihnen dieser Abend die Möglichkeit zur praktischen Vertiefung der Inhalte. Im Zentrum stehen Umsetzungsmöglichkeiten für Sie persönlich. Sie können mit dem Verstand negative Glaubenssätze überprüfen, mit unguten Gefühlen gut geführt in Ihrem Unterbewusstsein aufräumen und in der Stille angeleitet eigene Wahrheiten und Antworten auf Ihre Fragen finden. Wir freuen uns auf Sie! Seien Sie es sich wert!Das Seminar ist Teil der Reihe "Zeit für MICH: Innere Einkehr zu zentralen Lebensthemen". Jede Veranstaltung der Reihe ist auch einzeln buchbar.Die Referenten, Manuela Kajetanczyk und Gerhard Kilian (M.A.), sind seit vielen Jahren als Coach für persönliche Anliegen tätig, haben zahlreiche Ausbildungen im In- und Ausland absolviert und sind beide Transformationstherapeuten. Weitere Informationen finden Sie unter www.Kilian-Coaching.de Uhrzeit: 18.45-21.00 UhrOrt: 76532 VHS Baden-Baden27,00 € je Termin, 22 € bei Buchung der gesamten ReiheAlle Veranstaltungen sind auch einzeln buchbar!ANMELDUNG:Telefon: (07221) 99 65 360E-Mail: info@vhs-baden-baden.de



Bildinformation: www.Kilian-Coaching.de