Trainieren mit den Profis

Vom 21. bis 25. August 2017 veranstaltet die Brühler Akademie für Fußballkunst ein Leistungscamp für junge Fußballer in Köln. Unter Anleitung von DFB-lizenzierten Trainern von Domletics können Spielerinnen und Spieler in täglichen Intensiv-Trainingseinheiten ihre Fertigkeiten am Ball verbessern und verfeinern. Anmelden kann sich jeder, der mindestens in der Bezirksliga spielt und zwischen 10 und 18 Jahre alt ist.„Damit sich junge Spieler auch in der Ferienzeit weiterentwickeln und ihrem Sport nachgehen können“, so Yaschar Hayit von der Akademie für Fußballkunst, „starten wir in der letzten NRW-Sommerferienwoche dieses Leistungscamp“. Hier legen die professionellen Trainer vor allem Wert auf Technik und Athletik, um die individuellen Stärken der jungen Kicker weiter zu verbessern und Schwächen abzubauen.Camp-Leiter ist ein Ex-Profi-Fußballer aus Portugal. Und auch ein Jugendtrainer des 1. FC Köln ist mit dabei, um die Spieler anzuspornen und auch fit für den Start in die nächste Saison zu machen. Als kleiner Höhepunkt der Trainingswoche ist ein Treffen der jungen Talente mit dem Profi und U-20 Nationalspieler Frederic Ananou geplant.Weitere InformationenDas Leistungscamp wird vom 21.08.-25.08.2017 auf der Platzanlage des S.C. Blau-Weiß Köln 06 e.V. durchgeführt. Die Trainingseinheiten finden täglich von 10 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr in kleinen Gruppen statt. Anmeldung unter: www.fussballkunst.com Wer nicht mindestens in der Bezirksliga spielt, kann sich mithilfe eines Videos bewerben. Dieses sollte folgende Übungen enthalten:1. Doppelter Übersteiger + Pass/Schuss2. Schussfinte mit Sohle zurückziehen; 2-3 mal3. Spannstoß vom Elfmeterpunkt4. Passen mit Partner; 5-7 m Entfernung5. Slalomdribbling durch 6 Hütchen/Stangen; beidfüßigFolgende Trainingspakete können im Leistungscamp gebucht werden:Basis-Paket: 5 Einheiten vormittags zum Preis von 250 €Premium-Paket: alle Einheiten inklusive Mittagessen zum Preis von 400 €Profi-Paket: alle Einheiten inklusive Mittagessen plus FMS (Beweglichkeits- und Stabilisationstest) und Sportmassage zum Preis von 500 €Alle Pakete beinhalten eine Ausrüstung der Firma Puma mit T-Shirt, Shorts und Stutzen, eine Trinkflasche sowie Getränke und Obst für die Pausen.Optional zu buchen sind folgende Pakete:1. Sportmassage 70 €2. FMS (Beweglichkeits- und Stabilisationstest) 100 €3. Mittagessen pro Person 30 € / Woche



Bildinformation: der Akademie für Fußballkunst