BEAUTY-DRINKS – natürlich vs. künstlich

Der Beauty-Trend 2017 zeigt eine deutliche Richtung: Die natürliche Schönheit von innen. Diverse Beauty-Drinks füllen die Fachmärkte und Online Shops und versprechen ein frisches, strahlend jugendliches Aussehen. Doch längst ist nicht alles Gold, was glänzt – so handelt es sich bei vielen Beauty-Drinks um ungesunde, künstliche Produkte, die alles andere als natürlich sind.Insbesondere durch Faktoren wie eine ungesunde Ernährung, Stress, Bewegungsmangel, eine verschmutzte Umwelt sowie die im Alter nachlassende körpereigene Produktion von Enzymen und Hyaluronsäure sorgen dafür, dass unsere Haut nicht ausreichend mit Feuchtigkeit und unsere Hautzellen mit zu wenig Energie versorgt werden, wodurch unser Organismus ins Ungleichgewicht gerät. Daher ist es von besonderer Wichtigkeit, den Körper auf natürliche Weise in seiner natürlichen Schönheit und Gesundheit zu unterstützen.Das Unternehmen Dr. Niedermaier Pharma, 1939 von dem Apotheker Dr. Hans Niedermaier gegründet, macht es sich seit jeher zur Aufgabe, die Gesundheit des Körpers durch die Entwicklung und Herstellung pflanzlicher Nahrungsergänzungsmittel effektiv zu fördern. Das Beautygeheimnis und Ergebnis jahrelanger Forschung ist die sogenannte Kaskadenfermentation, ein patentiertes Verfahren, mit dem frische, biologische Zutaten in mehreren Stufen bis auf Molekülebene verarbeitet werden und so ein hochkonzentrierter, hochwirksamer Enzymaufschluss – die weltweit einzigartige Regulatessenz – gewonnen wird und als Basis aller Produkte von Dr. Niedermaier Pharma dient.Der natürliche Anti-Aging Beauty-Drink Regulatpro® Hyaluron von Dr. Niedermaier Pharma – vom unabhängigen Institut Dermatest mit 5 von 5 Sternen ausgezeichnet – gilt zurecht als gesündester Beauty-Drink der Welt mit bester Verträglichkeit und hebt sich deutlich von seinen künstlichen Mitstreitern auf dem Markt ab – warum? Da gibt es viele gute Gründe:Regulatpro® Hyaluron ist im Gegensatz zu vielen anderen Beauty-Drinks, die auf tierischen Rohstoffen wie z.B. Collagen (Eiweiß Peptide aus Tiergewebe) basieren, 100% vegan. Durch die enthaltene Regulatessenz aus sonnengereiften Früchten, Nüssen und Gemüse werden die hochmolekulare Hyaluronsäure, Biotin, Zink, Kupfer und Kieselerde in kürzester Zeit bis tief in die Hautzellen an die richtigen Stellen im Körper transportiert. Während andere Beauty-Drinks häufig auf Basis von künstlichen Aromen hergestellt werden, ist Regulatpro® Hyaluron frei von jeglichen Konservierungsstoffen, Geschmacksverstärkern, Aroma- und Süßstoffen, Gluten und Alkohol. Häufiger Inhaltstoff von vielen Beauty-Drinks ist zudem industrielle Fruktose, die oft Ursache für Diabetes, Herzkreislauferkrankungen, Übergewicht u.v.m. sein kann. Regulatpro® Hyaluron beinhaltet dagegen keine Fruktose und bringt nachweislich keinerlei Neben- oder Wechselwirkungen mit sich.Regulatpro® Hyaluron basiert auf einer optimalen Dosierung der Inhaltsstoffe. Überdosierungen, wie sie häufig in anderen Produkten vorkommen, können zu enormen Mangelerscheinungen essentieller Nährstoffe führen. Die REGULATESSENZ® hingegen enthält gleichermaßen alle Enzymbausteine für jeden einzelnen Stoffwechselvorgang – der Körper nimmt sich die für sich Notwendigen heraus und reguliert an den Stellen, an denen eine Dysbalance vorliegt, effektiv den Organismus. Dadurch entfaltet sich das volle Enzympotential und die Stoffwechselfunktionen im Körper gelangen in Bestform – ohne an anderen Stellen Mangelerscheinungen zur Folge zu haben. Darüber hinaus liegt es Dr. Niedermaier Pharma sehr am Herzen, nachhaltig und umweltfreundlich zu produzieren – so wird Regulatpro® Hyaluron der Umwelt zuliebe in Glasflaschen und nicht in Plastikverpackungen verkauft.Mit 78 Jahren Expertise beweist Dr. Niedermaier Pharma, dass das wahre Beautygeheimnis in der professionellen Verarbeitung von natürlichen Inhaltsstoffen liegt und bringt mit dem veganen Beauty-Drink Regulatpro® Hyaluron eine unumstrittene Beauty-Innovation auf den Markt, die nicht nur hochwirksam ist, sondern sich in ihrer Herstellung aus 100% pflanzlichen Zutaten und dem Patent der Kaskadenfermentation deutlich von anderen, künstlichen Beauty-Drinks abhebt.Regulatpro® Hyaluron:- Reduktion von Falten bis zu 38 %- Verbesserung der Hautfeuchtigkeit bis zu 37 %- Erhöhung der Hautglätte bis zu 27 %- Steigerung der Elastizität bis zu 26 %- Kraftvolleres Haar bei 50 % der Probandinnen- Festere Nägel bei 45 % der Probandinnen



Bildinformation: BEAUTY-DRINKS – natürlich vs. künstlich