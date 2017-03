CeBIT: justSelling und e.GO zeigen 4.0 Transformation im Vertrieb

(fair-NEWS) Rheinberg, 17.03.2017 - Freie Fahrt für die emissionsfreie Technik von morgen! Auf der CeBIT 2017 (20. bis 24. März 2017, Hannover, Halle 5) findet die Sondershow Digitalisierung live am Beispiel der Elektrofahrzeuge von e.GO statt. Auf dem zentralen Stand veranschaulicht das European 4.0 Transformation Center des RWTH Aachen Campus mit seinen Technologienpartnern die digitale Wertschöpfungskette am Beispiel des Elektroautos e.GO Life und des e.GO Kart. justSelling ist Mitglied des RWTH Aachen Campus und unterstützt die e.GO Mobile AG bei der Digitalisierung der kundenorientierten Kernprozesse.



„Wir wollen mit unseren Webshop- und Konfigurationslösungen der Elektromobilität Auftrieb verschaffen, damit die Technologie so richtig in Schwung kommt. Die Elektrifizierung ist eine der wichtigsten Themen für die Autoindustrie. Wir zeigen aus unserer Sicht, was so in seinem Stromer steckt“, blickt Geschäftsführer Michael Schäfer auf eine interessante Messe und zukünftige Kooperation mit dem Startup aus Aachen.



Das Elektroauto-Start-up e.GO Mobile AG entwickelt und produziert kompakte Elektro-Flitzer und bringt damit Bewegung in den Markt. Der e.GO Life ist ein günstiges Stadtauto, das für Käufer besonders attraktiv ist, 120 Kilometer Reichweite ermöglicht und auf 50 km/h in 4,9 Sekunden beschleunigt.